Psoriasi: il 14 marzo al Policlinico di Messina visite e consulenze gratuite

Ecco come prenotarsi

Sabato 14 Marzo anche la Dermatologia del Policlinico di Messina aderisce alla giornata aperta sulla psoriasi promossa da Fondazione Onda Ets in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio di Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza). L’iniziativa si svolge dalle 9 alle 13, negli ambulatori di dermatologia al padiglione H, quarto piano, e sono previste un numero massimo di 32 visite. È necessario prenotare via mail scrivendo all’indirizzo opendaypsoriasi@polime.it.

La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il 2-3% della popolazione generale. Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si caratterizza per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti, tra cui artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. L’impatto non è soltanto clinico: il coinvolgimento di aree visibili come volto, mani o cuoio capelluto può condizionare profondamente la sfera relazionale, sociale e professionale, con ripercussioni sul benessere psico-emotivo e sulla qualità della vita.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ers, dichiara: “La giornata sulla psoriasi nasce con un duplice obiettivo: sensibilizzare su una patologia spesso sottovalutata e facilitare l’accesso ai percorsi di diagnosi e cura, promuovendo una presa in carico appropriata e multidisciplinare. La rete degli ospedali Bollino Rosa rappresenta un presidio fondamentale sul territorio per intercettare i bisogni di salute e offrire risposte adeguate e tempestive.”

Durante la giornata saranno offerti gratuitamente alla popolazione, a seconda della disponibilità dei singoli presidi aderenti, visite dermatologiche, consulenze specialistiche ed eventi informativi.

Valeria Corazza, presidente di Apiafco (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), commenta: “Queste giornate offrono ai pazienti l’opportunità di ricevere un parere specialistico personalizzato sulla forma e sulla gravità della patologia, oltre a informazioni chiare e aggiornate sui trattamenti più appropriati disponibili”.

Sebbene non esista una terapia definitiva, oggi sono disponibili opzioni terapeutiche sempre più efficaci e personalizzate. Se nelle forme lievi si ricorre prevalentemente a trattamenti topici, nelle forme moderate-severe – che interessano circa un paziente su tre – possono essere indicati fototerapia, farmaci sistemici e biologici.

Nonostante le innovazioni terapeutiche, tuttavia, persistono criticità nella diagnosi tempestiva e nella gestione integrata della patologia, che richiede un approccio multidisciplinare.

Giovanni Pellacani, presidente SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), direttore dell’Unità di Dermatologia del Policlinico Umberto I di Roma e professore ordinario alla Sapienza Università di Roma, evidenzia: “La psoriasi è una patologia cronica ad alto impatto clinico e psicologico. La giornata sulla psoriasi rappresenta un’importante occasione per favorire diagnosi precoce, corretta presa in carico e accesso alle terapie, valorizzando il ruolo centrale della dermatologia nei percorsi di cura.”