Redazione

“Liquami a Massa Santa Lucia da una settimana”

domenica 23 Novembre 2025 - 14:50

La segnalazione di un cittadino messinese. Abbiamo segnalato ad Amam e il presidente Alibrandi assicura un pronto intervento

MESSINA – Segnalazione di un cittadino. “A Massa Santa Lucia da quasi una settimana si è ripresentato un problema alla linea fognaria. La zona rientra in parte nella Sp45, attraversando Piazza Lardacina e via Maestra per circa 100/150 metri. Il problema è stato segnalato immediatamente e persiste a tutt’oggi nonostante i solleciti. I liquami, fuoriescono e attraversano per circa 100 metri la strada principale del villaggio. Diverse persone anziane sono costrette a rimanere in casa pur di non camminare nei liquami. I passeggeri scendono dall’autobus e sono costretti a mettere i piedi nei liquami”.

Abbiamo segnalato ad Amam e il presidente Paolo Alibrandi assicura un pronto intervento

