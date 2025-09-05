Liquami a Pace, Carreri: “Amam è intervenuta e ha risolto l’emergenza”

L'assessore: "Si tratta di una soluzione temporanea in attesa di un intervento strutturale e definitivo"

MESSINA – L’assessore Nino Carreri ha voluto fare chiarezza sulle notizie relative alla fuoriuscita di liquami fognari in via Consolare Pompea, nella zona di Pace. Carreri ha precisato che Amam “è intervenuta tempestivamente, subito dopo la segnalazione, per limitare i disagi ai cittadini ed alla circolazione”.

Carreri: “Soluzione temporanea”

L’assessore ha aggiunto: “Comprendiamo le perplessità espresse da residenti ed organi di stampa ma è importante chiarire che l’intervento effettuato ha carattere provvisorio e si è reso necessario per evitare il protrarsi dei disagi limitando i pericoli alla sicurezza stradale causati dalla disconnessione del manto stradale. Si tratta di una soluzione temporanea, in attesa di un intervento strutturale e definitivo che consenta di risolvere in maniera radicale la criticità che si ripresenta periodicamente soprattutto a seguito delle piogge intense”.

Infine Carreri ha voluto rassicurare i residenti, spiegando che l’amministrazione e Amam sono impegnate “a pianificare interventi mirati e duraturi, così da porre fine ad una problematica che si è manifestata in più occasioni”.