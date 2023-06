"Liquido maleodorante sulla spiaggia di Sant'Agata" - Tempostretto

La segnalazione di una lettrice: "L'aria è irrespirabile per la presenza di topi". Aggiornamenti in corso dall'Amam

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Intendo comunicarvi la situazione in cui versa da più di tre giorni la spiaggia di Sant’Agata in corrispondenza di via Pietro Caristi. Da domenica sera si è riversato liquido maleodorante sulla spiaggia e in mare, con conseguenze di aria irrespirabile per la presenza di topi e altri disagi”.

sant’agata

Abbiamo segnalato il problema all’Amam, che ci aggiornerà sull’intervento.