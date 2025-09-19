 Liste d'attesa, "ho la sclerosi multipla e per una visita devo attendere 7 mesi"

Liste d’attesa, “ho la sclerosi multipla e per una visita devo attendere 7 mesi”

Marco Olivieri

Liste d’attesa, “ho la sclerosi multipla e per una visita devo attendere 7 mesi”

venerdì 19 Settembre 2025 - 15:09

Messina. La paziente ha bisogno di fare un controllo all'occhio sinistro ma l'appuntamento è stato fissato nell'aprile 2026

MESSINA –  Segnalazione WhatsApp al 366.9826275: “Buongiorno, ho 55 anni e da tre mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla recidivante remittente. Sono seguita al Bonino Pulejo di Casazza. Da qualche settimana accuso dolore all’occhio sinistro e il neurologo mi ha appena prescritto l’Oct (tomografia ottica a luce coerente). Ho chiamato subito il Centro unico prenotazioni e mi hanno dato appuntamento il 16/04/2026 all’ospedale Papardo. È una vergogna che debba aspettare 7 mesi e, se faccio la visita a pagamento da un privato, il referto non è valido per l’Inps. Per chiedere un aggravamento, i referti devono essere rilasciati da un ente pubblico. Viene tanto pubblicizzato di fare prevenzione, sapendo che danno appuntamenti anche dopo due anni e non danno la possibilità neanche a chi ha malattie già diagnosticate di fare dei regolari controlli. Grazie”.

Quella domanda di sanità pubblica non più rinviabile

Il tema delle liste d’attesa, dunque, continua a essere dominante. Nonostante gli sforzi dell’Asp e del commissario straordinario dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, ancora la strada è lunga. Decenni di liberismo e sanità sempre più privata ci stanno facendo rendere conto quanto sia importante invertire la rotta. E puntare davvero sulla sanità pubblica. Ma bisogna fare in fretta.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Fine settimana caldo e soleggiato, ma a fine mese potrebbe arrivare il maltempo
Santa Lucia del Mela, allarme per un uomo scomparso da due giorni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED