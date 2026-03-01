Russo: “Todaro a Messina? Candidatura imposta a Palermo a discapito del territorio”

Il consigliere critica l'ipotesi di un candidato sindaco progressista "scelto dai vertici regionali senza confronto. Pd a rischio rottura". Oggi la direzione Dem in città

di Marco Olivieri

MESSINA- La scelta finale arriverà domani. E spetta al vertice regionale a Palermo del centrosinistra. Dal tavolo della coalizione progressista emergeranno tutti i candidati del centrosinistra alle amministrative 2026 in Sicilia. Ma la convergenza sulla candidatura a sindaco di Messina di Paolo Todaro, su proposta di Avs, porta al rischio concreto di spaccatura nel Pd messinese.

Un Partito democratico nella tempesta, oltre che perennemente fragile nel Messinese. Una parte dei Dem è in rivolta contro il segretario provinciale Armando Hyerace e il segretario regionale Anthony Barbagallo proprio perché il Pd non ha un proprio candidato. Così oggi si prevede una direzione provinciale del Partito democratico messinese particolarmente agitata. E sarà chiesto un voto di ratifica in merito alla posizione del segretario al tavolo del centrosinistra. “Il passaggio nella direzione non può essere eluso. Non si può scegliere un candidato senza prima essersi confrontati con la direzione”, mette in evidenza il consigliere comunale Alessandro Russo.

“A Messina serve un candidato capace di parlare a chi non vota più centrosinistra”

Ma perché il Pd non ha proposto la consigliera Antonella Russo, più gradita al partito, o lo stesso Alessandro Russo, spinto dai sottoscrittori (molti non iscritti al partito) di una petizione per candidarlo? La polemica rischia, ancora una volta, di ampliare la distanza tra Hyerace e proprio Alessandro Russo, che si erano già sfidati per la segreteria. E che ne pensa il potenziale candidato, non gradito da una parte del suo stesso partito forse anche per il sostegno del deputato regionale Calogero Leanza? “Il candidato del centrosinistra non può essere il candidato dei partiti. Bisogna individuare una personalità capace di parlare a un mondo che non vota più centrosinistra. Un centrosinistra nazionale, ma soprattutto messinese, che è stato sempre più distante e deludente rispetto a chi rivendica certe battaglie nel territorio. Mi riferisco alla battaglia no ponte, a quella per i diritti civili e per i no ai tir in città. Noi dobbiamo avere l’ambizione di costuire un campo largo non dei partiti ma, al contrario, rappresentativo di aree e cittadini che non trovano rappresentanza“.

“La candidatura nasce a Palermo senza alcun contatto con il territorio di Messina”

Continua Alessandro Russo: “Il secondo sbaglio è che la candidatura (si riferisce a quella di Todaro, n.d.r.) nasce a Palermo senza un minimo di contatto con il territorio di Messina. Ossia nasce a Palermo con l’obiettivo unico di unire il centrosinistra. Ma non può essere l’unico obiettivo nel momento in cui l’accordo viene fatto a discapito del territorio. Il territorio ha legittimamente espresso nel tempo delle rappresentanze. Delle storie credibili. Della gente militante e rappresentante delle istituzioni che ha fatto battaglie, facendo la gavetta. Non puoi a Palermo fare delle scelte senza consultare Messina. Non hanno alcuna legittimazione. Se loro vanno avanti su questa strada, nonostante il territorio, è evidente che si può andare a un forte di rischio di rottura a Messina. Nel Pd nessuno può decidere per Messina senza che si consulti la direzione. E noi avevamo chiesto di convocarla già la scorsa settimana. Ora è stata convocata per oggi ma andava fatto prima di riunirsi al tavolo del centrosinistra a Palermo. Non si può scegliere un candidato senza prima essersi confrontati con la direzione”.

Avs rivendica la scelta di Todaro come figura radicata nel territorio

Questa narrazione è respinta dai dirigenti di Avs, Alleanza Verdi Sinistra. Il nome di Todaro è stato fatto a Messina in primis dalla co-portavoce in Sicilia di Europa Verde, Alessandra Minniti. E del sindacalista anti Cuzzocrea si sottolinea il profilo di dirigente medico e biologo radicato a Messina, membro della segreteria provinciale della Uil, e considerato capace di andare oltre il recinto del centrosinistra. In più, in qualità di componente del Senato accademico, Todaro è stato autore dell’esposto sui rimborsi che ha scatenato il caso Cuzzocrea, con le dimissioni del rettore di Unime. A convergere sul sindacalista anche il Movimento Cinquestelle e “Controcorrente” di La Vardera.

