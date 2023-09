Si aprono i campionati studenteschi di pallavolo. L'istituto "Majorana" di Milazzo all'esordio VIDEO - Tempostretto

Nella giornata di ieri, la cerimonia di apertura dei campionati nazionali studenteschi di pallavolo. Oggi l'esordio della campionesse regionali siciliane dell'istituto "Majorana". Le studentesse: "Orgogliose di rappresentare il nostro Istituto e la Sicilia"

La sfilata delle Bandiere: il turno dell’Istituto “Majorana” a rappresentare la Sicilia

CAMERINO – Inizia la grande avventura dell’ Istituto “Majorana” di Milazzo ai campionati studenteschi di pallavolo femminile. Le campionesse regionali in carica, a partire da oggi e fino a venerdì 15 settembre, rappresenteranno la Sicilia nelle gare che porteranno all’assegnazione del titolo italiano. Intanto, si è svolta ieri la cerimonia di apertura presso la “Rocca Borgesca” di Camerino (MC). Alla presenza delle Autorità, Dirigenti Scolastici e Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Scienze motorie degli Uffici Scolastici regionali italiani, la tradizionale sfilata delle bandiere rappresentanti le venti regioni finaliste. A seguire, l’esecuzione dell’Inno europeo e di coreografie musicali degli istituti “Filelfo” di Tolentino e “Costanza da Varano” di Camerino che hanno animato la serata. Dopo la consegna dei riconoscimenti ed il momento dedicato al giuramento dell’atleta e dell’arbitro, l’emozionante accensione del tripode, che ha dato il via ufficiale ai campionati, sulle note de “Il Canto degli Italiani” eseguito dall’istituto comprensivo “Betti” di Camerino.

Il calendario delle gare

Il programma della prima giornata prevede il confronto in mattinata, presso il palasport di Castelraimondo, con l’Emilia. Nel pomeriggio, ore 17:30 al “Macinelli” di Matelica, sarà il turno delle Marche. Domani, al “Palasport” di Camerino, alle ore 12:00 si affronterà il Piemonte, per la chiusura della fase eliminatoria. Da giovedì le gare ad eliminazione diretta che condurranno alle finali di venerdì, 15 settembre. In serata, la cerimonia di premiazione e chiusura.

Le studentesse del “Majorana”: “Daremo il massimo per il nostro istituto e la nostra Sicilia”

Tanta emozione tra le ragazze, i loro accompagnatori, i familiari ma anche tra i compagni che sosteranno idealmente a distanza, tenendosi il più possibile al corrente sull’andamento del torneo. Unanime il commento delle studentesse impegnate: “Occasione unica e, per certi versi, irripetibile. Faremo tesoro dell’esperienza, ma soprattutto daremo il massimo per rappresentare il nostro istituto e la nostra Sicilia”. Sarà possibile seguire i risultati dell’incontro sulla pagina web appositamente realizzata per fornire tutte le informazioni necessarie sull’evento, all’indirizzo: https://campionatistudenteschi.online/

Articoli correlati