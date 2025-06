L’istituto Scolastico Trecroci di Villa San Giovanni da Mattarella, la soddisfazione di Versace

Versace: "l’istituto Trecroci di Villa San Giovanni e la sua dirigente, Lo Iero, costituisce una risorsa fondamentale per il territorio"

REGGIO CALABRIA – “Le alunne e gli alunni degli alberghieri di diverse regioni d’Italia, in occasione della Festa della Repubblica, partecipano alla preparazione del ricevimento serale del 1° giugno. Il capo dello Stato ha consegnato loro una targa a testimonianza di questa esperienza di formazione. Gli istituti, spiegano dal Quirinale, vengono selezionati dal ministero dell’Istruzione e del Merito seguendo un principio di turnazione su base regionale. Ogni anno, per prepararsi all’evento, gli studenti collaborano con la struttura ristorazione e ricevimenti e con il servizio di accoglienza e di ospitalità del segretariato generale della presidenza della Repubblica già diverse settimane prima del tradizionale appuntamento.

La partecipazione dell’Istituto ‘Trecroci’ al tradizionale ricevimento del Quirinale per la Festa della Repubblica è opportunità di grande valore formativo e simbolico, che dà lustro non solo all’Istituto ma all’intera Calabria. La città Metropolitana è orgogliosa di questo importante traguardo – afferma il Vice

Sindaco Metropolitano Versace con delega all’Edilizia Scolastica, – i nostri ragazzi si sono preparati al meglio per rappresentare le scuole del Sud in un’occasione così degna di lustro, dando il loro contributo con le loro professionalità e capacità.

L’istituto Trecroci di Villa San Giovanni con a capo la sua dirigente, Lo Iero, costituisce una risorsa fondamentale, insieme gli altri Istituti Alberghieri presenti nel nostro territorio Metropolitano, ci inorgogliscono giorno dopo giorno con entusiasmo e professionalità”.