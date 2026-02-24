Viaggi aerei: prorogati a luglio 2026 gli sconti per i residenti in Sicilia

Riduzione del 25 % fino ad un massimo di 50 euro a volo
Il governo regionale ha rinnovato il pacchetto di misure contro l’innalzamento dei prezzi dei collegamenti aerei. I cittadini siciliani potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni sulle tratte nazionali per tutto il primo semestre del 2026, con una scadenza fissata al 31 luglio.
Le novità sulle tariffe e le soglie di rimborso
La principale modifica riguarda l’innalzamento del tetto massimo erogabile per ogni singolo volo, che sale a 50 euro (rispetto al precedente limite di 37,50 euro). Il sistema di calcolo rimane basato su due fasce principali:
- Riduzione del 25%: applicata alla generalità dei residenti in Sicilia.
- Riduzione del 50%: riservata a categorie con particolari requisiti, ovvero studenti, passeggeri con disabilità (superiore al 67%) e nuclei familiari con un indicatore Isee che non superi i 15.000 euro annui.
Condizioni d’accesso e validità
Il beneficio è destinato esclusivamente a chi risulta residente nel territorio regionale al momento dell’acquisto del titolo di viaggio. La misura copre i collegamenti diretti verso scali nazionali (senza tappe intermedie).
Procedure per l’ottenimento del beneficio
Esistono due modalità differenti per accedere all’agevolazione, a seconda del vettore scelto:
- Sconto immediato: alcune compagnie (come Aeroitalia e ITA Airways) permettono di scalare l’importo direttamente durante l’acquisto sul proprio sito web.
- Rimborso post-volo: per tutte le altre compagnie, l’utente deve caricare la documentazione (biglietto e carta d’imbarco) sulla piattaforma telematica regionale SiciliaPei. In questo caso, la richiesta va inoltrata tassativamente entro 30 giorni dalla data del viaggio.