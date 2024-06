Litoranea nord. Dopo due anni riaperti i parcheggi di Pace e Contemplazione

Da stamattina sosta di nuovo possibile. Ancora sotto sequestro l'altro parcheggio, quello di Paradiso

MESSINA – Quasi due anni, per la precisione un anno e undici mesi. Era luglio 2022 quando, dopo un cedimento del parcheggio di Contemplazione, un’auto era finita in spiaggia. Il Demanio aveva deciso di chiuderlo insieme a quelli di Paradiso e Pace, per metterli in sicurezza.

Oggi, due dei tre parcheggi, quelli di Pace e Contemplazione, hanno riaperto.

I lavori sono durati meno di un mese. Tutto il periodo precedente ha riguardato l’attesa per la gara d’appalto (qui la storia).

Resta chiuso, invece, il parcheggio di Paradiso. Lavori iniziati il 7 maggio, sequestrato tre giorni dopo per l’utilizzo di materiale non idoneo, da allora è trascorso un mese e mezzo e nulla si è mosso.