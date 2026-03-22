 Serie D, vince il Milazzo solo pari per Nuova Igea Virtus e Messina

Serie D, vince il Milazzo solo pari per Nuova Igea Virtus e Messina

Simone Milioti

Serie D, vince il Milazzo solo pari per Nuova Igea Virtus e Messina

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domenica 22 Marzo 2026 - 18:00

Per i mamertini gol vittoria di Giunta contro il Savoia. I risultati del 28° turno in Serie D e la nuova classifica del girone I

Il 28° turno in Serie D muove la classifica sia in alto che in basso e in entrambe le zone le squadre messinesi sono interessate direttamente. Al vertice l’Athletic Club Palermo cade in casa della Nissa che cala un pesante tris e si riavvicina pericolosamente ora a meno due dalla vetta. Dietro però tutte le altre non sorridono con il Savoia che cede di misura al “Salmeri” di Milazzo, a decidere la sfida il calciatore messinese Francesco Giunta che porta i mamertini in sesta posizione alla pari con Gelbison e Sambiase, sconfitta la Reggina, nell’anticipo di sabato in casa contro l’Acireale, fermata sull’1-1 infine la Nuova Igea Virtus che dopo il vantaggio di Calafiore, nella sfida in casa della Gelbison, subisce il pari su rigore di Cascio.

In fondo alla classifica la vittoria dell’Acireale fa compiere agli acesi un bel balzo in avanti. Il Paternò pareggia ad Enna ed entrambe le squadre muovono la loro classifica, stessa sorte tocca a Vibonese e Acr Messina con i biancoscudati però a cui il pareggio sta stretto e la situazione che resta perlopiù immobile crea tensione nell’ambiente. Nel frattempo si registra anche la vittoria del CastrumFavara ai danni della Sancataldese nell’altro scontro salvezza di questo turno, gli agrigentini fino a qualche settimana fa erano dietro i biancoscudati e ora si trovano a +3 sugli uomini di Feola. Mercoledì si recuperano infine le sfide tra Nuova Igea Virtus-Reggina e Acireale-Enna, entrambe potranno dire qualcosa per le messinesi sia ai piani alti che ai piani bassi della classifica.

Risultati 28ª giornata
Reggina – Acireale 0-1
Gelbison – Nuova Igea Virtus 1-1
Paternò – Enna 1-1
Vibonese – Acr Messina 0-0
CastrumFavara – Sancataldese 1-0
Milazzo – Savoia 1-0
Nissa – Athletic Club Palermo 3-0
Sambiase – Gela 2-1
Ragusa – Vigor Lamezia 1-1

Classifica girone I
Ac Palermo 54
Nissa 53
Savoia 51
Reggina* 47
Nuova Igea Virtus* 46 (5 punti di penalizzazione)
Gelbison 42
Milazzo 42
Sambiase 42
Gela 38 (1 punto di penalizzazione)
Vigor Lamezia 36
Enna* 31
Ragusa 29
Vibonese 28
Castrumfavara 27
Acireale* 26 (1 punto di penalizzazione)
Sancataldese 24
Acr Messina 24 (14 punti di penalizzazione)
Paternò 18
*una partita in meno

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