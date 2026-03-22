Referendum giustizia, alle 19 ha votato a Messina il 31.47%. In Italia oltre il 38%

Affluenza più alta in Sicilia nella città dello Stretto. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15

MESSINA – Nuovo aggiornamento messinese sul referendum costituzionale sulla giustizia. Alle 19 ha votato a Messina il 31.47% (fonte Comune, 54958 su 74660). In Italia il 38,9%. Proprio a Messina si registra l’affluenza più alta in Sicilia.

In base ai dati del ministero dell’Interno Messina 30.91, Palermo 30,66%; Ragusa 29,80%; Catania con il 28,80%; Siracusa 28,42%; Trapani 28,11%; Enna 26,19%; Agrigento 24,92%. Fanalino di coda Caltanissetta con il 23,28%

Alle ore 12, al referendum costituzionale sulla giustizia, aveva votato a livello nazionale il 14,8%, a Messina affluenza dell’11.90%. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. E non è necessario il quorum. In Sicilia alle 12 affluenza al 10,03%.

I cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

Le sezioni elettorali a Messina

A Messina sono state attivate 253 sezioni elettorali, oltre a nove seggi speciali, ciascuna con i rispettivi presidenti e scrutatori. Per le consultazioni risultano iscritti al voto 174.660 elettori.

L’Ufficio elettorale del Comune di Messina ha provveduto alla sostituzione di 4 presidenti di seggio e 313 scrutatori, mentre altri13 presidenti sono stati surrogati dalla Corte d’Appello.

Le informazioni sul referendum giustizia

Il Comune di Messina mette a disposizione degli elettori “due strumenti digitali per agevolare l’accesso alle informazioni e ai servizi legati al voto. Attraverso il portale dedicato alle elezioni, gli elettori potranno consultare una guida sintetica, chiara e costantemente aggiornata”.

“Il sito, sviluppato internamente dal Servizio Rtd del Comune, offre:

approfondimenti sul quesito referendario;

indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto;

informazioni sul rilascio delle tessere elettorali;

un design responsive, ottimizzato per smartphone, tablet e computer”.

È inoltre attivo il servizio online “Dove Voto” che consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale tramite:

ricerca per nome, cognome e codice fiscale;

visualizzazione su mappa geolocalizzata.

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