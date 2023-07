lncendi a Messina. Le fiamme lambiscono le case sul viale Giostra VIDEO - Tempostretto

Vicino alla cooperativa "Casa Nostra". Ancora roghi a Santa Lucia sopra Contesse, Pistunina, Annunziata e blackout in diverse zone

Il video di Giostra girato da un cittadino

MESSINA – Ancora l’incubo degli incendi con le fiamme vicino alle abitazioni su viale Giostra. Fiamme pericolosamente vicine al parco urbano, alla cooperativa “Casa nostra” e al condominio “La Gazzella”. Pure a Santa Lucia sopra Contesse divampano le fiamme, che erano iniziate intorno alle 18, e che lambiscono le case Arcobaleno.

In generale, si segnalano incendi a Santa Lucia sopra Contesse, Pistunina, Annunziata, vicino lo svincolo di San Filippo. E blackout in diverse zone, in particolare la parte nord della città e Giostra alta.

Senza luce e senz’acqua per un periodo pure gli abitanti di via Garibaldi, e vie adiacenti, ma lì la luce è tornata intorno alle 22.15.