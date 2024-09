Lo scontro interno alla IV municipalità, i consiglieri contro Grasso: “Dette cose non vere”

In sette all'attacco del presidente di circoscrizione, che si è presentato da solo alla commissione Ponte: "Parla a titolo personale"

MESSINA – La spaccatura interna alla IV municipalità sembra tutt’altro che “piccola”. Tutto è nato nelle scorse ore, quando in commissione Ponte, nonostante l’invito esteso a tutti i consiglieri della circoscrizione, si è presentato soltanto il presidente Matteo Grasso. La seduta è durata un’ora e si è concentrata quasi esclusivamente sull’assenza dei colleghi, con botta e risposta e attacchi che sembravano essere scemati non appena Pippo Trischitta ha concluso la seduta. Ma così non è. A nemmeno 24 ore dalla sessione di lavori, i consiglieri della IV municipalità “Centro Storico”, Debora Buda, Renato Coletta, Gabriele Ferrante, Antonio Giannetto, Nicola Lauro, Gianmarco Luzza e Andrea Migliardo, hanno preso posizione.

I consiglieri all’attacco

In una lettera hanno preso “le distanze rispetto ad alcune dichiarazioni espresse dal Presidente Grasso durante la Commissione Ponte dell’11/09/2024. In particolare non risponde al vero che il Presidente ‘abbia comunicato nella stessa giornata di sabato’ come da lui stesso riferito in commissione, in quanto i consiglieri sono stati informati dell’invito in forma ufficiale della Commissione Ponte dal Presidente, solo lunedì 9 settembre. Non risponde al vero neanche la dichiarazione che ‘…i consiglieri sono ben lieti che vada io agli inviti istituzionali…’, in quanto i consiglieri stessi lamentano di non essere relazionati dal Presidente successivamente agli incontri a cui partecipa, senza aver peraltro consultato il consiglio per acquisire le dovute osservazioni del civico consesso che dovrebbe rappresentare”.

Ma l’attacco è continuato: “Inoltre, essendo state espresse del presidente Grasso e da parte di alcuni consiglieri comunali, considerazioni e giudizi in merito all’assenza dei firmatari, gli stessi intendono esprimere le opportune precisazioni. L’invito della commissione ponte ricevuto appena due giorni prima, non ha consentito di convocare apposita commissione per i dovuti approfondimenti propedeutici ad esprimere le opportune valutazioni. Pertanto, sarebbe stato più proficuo concordare con il consiglio della IV Municipalità la convocazione della commissione. I consiglieri della IV Municipalità non hanno avuto modo di confrontarsi con il presidente Grasso, peraltro da tempo frequentemente assente dai lavori d’aula, pertanto le dichiarazioni e le circostanze, spesso contraddittorie, espresse dallo stesso Presidente, sono da intendersi a titolo personale”.

E infine: “Si fa altresì presente che la seduta della Commissione Ponte era stata convocata in pari data della Commissione Coordinamento della IV Municipalità e che il Presidente Grasso non ha ritenuto opportuno posticipare l’orario della suddetta seduta (da lui stesso convocata), al fine di consentire ai Consiglieri di poter partecipare anche alla Commissione Ponte. Per concludere, i consiglieri della IV Municipalità respingono al mittente le infondate accuse di ‘mancanza di rispetto istituzionale’, per quanto esposto ed inoltre, sarebbe opportuno, anzi proficuo, coinvolgere maggiormente il consiglio della IV Municipalità ogni qualvolta il consiglio comunale tratta argomenti che hanno impatto sul territorio della nostra circoscrizione”.