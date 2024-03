Lo sprint salvezza del Messina Futsal inizia a Bitonto

I giallorossi saranno impegnati questo pomeriggio in trasferta a Bitonto. L'argentino Garcia prima della gara ha detto: "Partita dura, ma rimaniamo fiduciosi"

MESSINA – Sta per scattare la volata nel campionato di serie A2 di calcio a 5 quando mancano quattro incontri al termine della regular season. Il Messina Futsal è chiamato a fare i punti necessari per conquistare l’agognata salvezza diretta, a cominciare dalla difficile sfida di oggi in trasferta contro il Bitonto Futsal, che inizierà alle ore 16.

“Sarà una partita dura, che approcceremo consapevoli dell’importanza della posta in palio – ha dichiarato, in settimana, l’argentino Marcio Garcia -. Il Bitonto è una squadra che sa giocare bene, ma dal canto nostro rimaniamo fiduciosi. Ora serve dare tutto, anche perchè poi affronteremo le prime due della classe”. Il tecnico peloritano Salvatore Battiato dovrà fare a meno di diversi elementi tra squalificati (Emanuele Fichera, Giuseppe Barbagallo e Manuel Colucci) ed infortunati, ma cercherà di trarre il massimo dai giocatori a sua disposizione. Arbitreranno il match, che si giocherà al polifunzionale “Paolo Borsellino”, i signori Manuel Terracciani di Napoli e Federico Boldrini di Macerata (cronometrista Daniele Spagnulo di Taranto).

Programma partite 19^ giornata serie A2 (girone D): New Taranto-Audace Monopoli; Aquile Molfetta-Dream Team Palo del Colle; Bitonto Futsal-Messina Futsal; Città di Palermo-Sammichele; Ecosistem Lamezia-Gear Piazza Armerina; Futsal Canicattì-Mascalucia C5.

Classifica: Futsal Canicattì 41; New Taranto 40; Mascalucia C5 35; Bitonto 29; Ecosistem Lamezia 27; Audace Monopoli 25; Sammichele 24; Dream Team Palo del Colle 22; Gear Piazza Armerina 18; Messina Futsal 17; Aquile Molfetta 13; Città di Palermo 11.