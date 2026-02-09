Roccalumera. FdI bacchetta il sindaco Lombardo: “Esternazioni inappropriate”

Il gruppo politico ha espresso "piena e convinta solidarietà al vicesindaco e all'assessore alla Protezione civile". Nel centro jonico tira aria di crisi politica

ROCCALUMERA – Il post Harry sembra aver fatto affiorare una crisi politica rimasta latente negli ultimi mesi a Roccalumera, dove i rapporti tra il sindaco Pippo Lombardo e il gruppo di Fratelli d’Italia si stanno complicando sempre di più.

“Non accettiamo sfide né provocazioni e non ci prestiamo a polemiche sterili, il nostro agire è e resta esclusivamente orientato alla tutela dell’interesse dei cittadini e al buon funzionamento delle Istituzioni”, tuona in una nota Fratelli d’Italia, esprimendo “piena e convinta solidarietà al vicesindaco di Roccalumera, Antonio Garufi, e all’assessore alla Protezione civile, Natia Basile, oggetto di esternazioni inappropriate da parte del sindaco, on. Giuseppe Lombardo, nel corso di una diretta Facebook”.

La riunione, il post e la diretta Fb

Ma cosa è accaduto? Occorre fare un passo indietro, fino alla riunione tenutasi a Furci in cui i sindaci della riviera hanno fatto il punto della situazione post ciclone. Un incontro al quale non era presente il sindaco di Roccalumera, Lombardo (così come gli omologhi di Taormina e S. Teresa). Il giorno dopo, su Facebook, il vice di Lombardo, Antonio Garufi, ha fatto sapere di aver incontrato il sindaco di Furci, Matteo Francilia. “Non è stato solo un incontro di cortesia – ha puntualizzato Garufi – ma un confronto operativo necessario per fare il punto sull’iniziativa comprensoriale avviata per la difesa del nostro litorale: dallo svuotamento dei torrenti al ripascimento delle spiagge, fino alla progettazione della barriera soffolta”.

L’incontro tra Garufi e Francilia

“Amministrare una comunità – ha aggiunto Garufi – significa, prima di tutto, avere la consapevolezza che le sfide del territorio non possono essere affrontate in solitudine. Roccalumera non può e non deve sottrarsi a una visione d’insieme, né tantomeno rischiare l’isolamento proprio nel momento in cui è necessario fare squadra con i comuni vicini. Per questo motivo, abbiamo voluto rassicurare il collega Francilia: Roccalumera farà la sua parte. Sarà mia cura sottoporre l’iniziativa all’intera Amministrazione Comunale, certo che verrà condivisa da tutti nell’esclusivo interesse del nostro paese”. Parole nette che sanno di biasimo contro la mancata partecipazione alla riunione furcese.

La replica di Lombardo non è tardata ad arrivare. Il giorno dopo, il sindaco di Roccalumera è stato protagonista di una lunga diretta su Facebook per spiegare alla cittadinanza la sua posizione. Chiarissimo il suo messaggio in premessa: “No alle mistificazioni e allo sciacallaggio politico”.

La nota di FdI

In difesa di Garufi e dell’assessore Natia Basile si è subito schierato il gruppo comunale di Fratelli d’Italia: “Siamo fermamente convinti che l’azione amministrativa si misuri nei fatti e nel lavoro quotidiano, non nell’esposizione mediatica: c’è chi sceglie il clamore e chi, come Garufi e Basile, opera con discrezione, senso del dovere e autentico spirito di servizio”.

Poi il chiarimento sulla riunione e sull’incontro con il sindaco di Furci: “Per rispetto della verità e a beneficio del sindaco e della cittadinanza, riteniamo necessario fare chiarezza su quanto accaduto. Contrariamente a quanto lasciato intendere, nessun esponente di Fratelli d’Italia è stato invitato né ha partecipato all’incontro tra i sindaci della zona jonica messinese organizzato dal sindaco di Furci Siculo. Di tale riunione, i nostri amministratori non erano neppure a conoscenza. Il successivo e breve colloquio con il sindaco Francilia – prosegue la nota di FdI – ha avuto esclusivamente finalità informative, al fine di acquisire elementi sui temi trattati in quel tavolo che ha visto la partecipazione della quasi totalità dei sindaci del comprensorio.

Si è trattato di un comportamento improntato alla correttezza istituzionale e alla responsabilità politica, nella convinzione che Roccalumera non debba rimanere isolata, ma affrontare le sfide territoriali in sinergia con i Comuni limitrofi, superando logiche autoreferenziali e personalistiche”.

“È il momento di abbandonare polemiche sterili e narrazioni strumentali – conclude FdI – e di lavorare con serietà nell’interesse collettivo. Roccalumera e l’intera riviera jonica meritano una politica fondata sui contenuti, sul rispetto istituzionale e sul senso di responsabilità, non su attacchi personali o sulla spettacolarizzazione del confronto politico”.