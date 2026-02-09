Messina crocevia delle genti, due giorni di studio al liceo Ainis

Il 10 e l'11 febbraio le lectio evento nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni dell'istituto

Proseguono le celebrazioni per i 90 anni dalla fondazione del liceo Emilio Ainis di Messina, diretto

dalla professoressa Alessandra Minniti, con un appuntamento di grande rilievo culturale rivolto ai docenti di istituti superiori della provincia di Messina e agli studenti universitari dell’ateneo peloritano.

Il convegno di studi storici, dal titolo “Messina crocevia delle genti – L’apporto delle comunità straniere alla storia di Messina”, si terrà nell’aula magna dell’Istituto martedì 10 e mercoledì 11 febbraio 2026 dalle 9 alle 13. Il convegno intende approfondire il ruolo millenario di Messina quale fulcro di scambi sociali, economici e culturali nel Mediterraneo. Partendo dalla fondazione greca nel VII sec. a.C., l’analisi si concentrerà sull’apporto delle diverse comunità straniere che hanno forgiato l’identità mobile della nostra città con importanti lasciti a carattere monumentale, artistico e sociale.

I relatori



L’iniziativa vanta una stretta sinergia con l’ateneo peloritano, vedendo la partecipazione, in qualità di relatori, di numerosi docenti del DiCAM (Dipartimento di civiltà antiche e moderne), dello Scipog (Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche), oltre alla collaborazione di studiosi indipendenti di chiara fama. Fra i relatori: Mariangela Monaca, docente di Storia delle religioni DiCAM UniME; Daniele Macris, docente di Latino e Greco al liceo Maurolico, Salvatore Bottari, docente di Storia moderna Scipog UniME; Giuseppe Campagna, docente di Storia moderna Scipog UniME; Antonio Baglio, docente di Storia contemporanea DiCAM UniME; Mario Sarica, curatore scientifico del Museo della cultura e musica popolare dei Peloritani; Cesare Natoli, docente di Filosofia e Storia del liceo Ainis, Giuseppe Macaione, dottorando UniME.

L’evento

Dottori di ricerca e dottorandi dell’UniME terranno un workshop con gli studenti del Liceo Ainis e con i docenti iscritti al corso. Il valore formativo dell’evento è testimoniato dalla partnership con l’Ente di formazione Sisus (Società Italiana Scienze Umane e Sociali), che permetterà l’erogazione degli attestati sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. per i docenti delle scuole superiori. L’evento è, altresì, aperto agli studenti universitari per l’acquisizione di crediti formativi