Lo “street tour” di Carl Brave arriva in piazza Cairoli a Messina

MESSINA – Appuntamento in piazza Cairoli, mercoledì 25 giugno, alle ore 20. Lo “street tour” di Carl Brave arriva anche a Messina. L’annuncio è stato dato dallo stesso artista in una storia su Instagram. Solo pochi giorni fa, sullo stesso social network, erano state svelate le quattro città del Sud in cui Carl Brave avrebbe fatto tappa con il suo insolito tour: Potenza, Lecce, Catanzaro e, appunto, Messina.

Si tratta di una serie di live dalla dimensione ristretta, più intima, senza palchi. Un mini tour a stretto contatto con i fan che anticipa i live di Carl Brave ad ottobre nei club delle principali città italiane e del gran finale al Palazzo dello Sport di Roma. La prima parte dello “street tour” è partita il 3 maggio da Lucca e ha poi toccato Torino, Milano, Verona, Bologna, Pescara, Napoli e Roma. Ogni location è stata svelata solo con poche ore di anticipo sempre attraverso l’account Instagram del cantante romano.