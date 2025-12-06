 Lo studente attaccato da Salvini e l'odio sui social: "Querelo il ministro"

Redazione

Lo studente attaccato da Salvini e l’odio sui social: “Querelo il ministro”

sabato 06 Dicembre 2025 - 11:00

Dario Costa passa alle vie legali contro "un abuso politico e personale da parte del vicepresidente". Un video contro il giovane no ponte il punto di partenza

MESSINA – “Ho deciso di querelare il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini perché non voglio che accada ad altri quello che è successo a me. Un abuso politico e personale. In tanti mi dicono: Non sai contro chi ti stai mettendo. Ma la mia battaglia non è contro la persona di Salvini ma contro un sistema malato. Ecco perché ritengo che procedere per le vie legali sia un atto doveroso per me e per la nazione intera, affinché ciò che è capitato a me non possa ripetersi. Anche se come Davide contro Golia, ho ancora fiducia nell’Italia e nella frase solenne la legge è uguale per tutti”. Lo studente messinese no ponte Dario Costa, attaccato in un video da Salvini, comunica su Instagram la decisione di procedere alla querela, assistito dall’avvocato Giorgio Leotti.

In occasione della visita del ministro a Messina, in agosto, il suo intervento, nel corso di una manifestazione contro il Ponte sullo Stretto, è stato “ritagliato e prontamente montato dal ministro Matteo Salvini e pubblicato al fine di schernire tutta la classe di opposizione e i manifestanti.
In quanto ragazzo di 21 anni, non appartenente ad alcun movimento politico, ho prontamente dovuto fare i conti con una valanga di hating incommensurabile: auguri di morte, di malattia, ingiurie di infermità mentale e quant’altro”, raccontò pochi giorni dopo Costa in un video.

2 commenti

  1. L'emigrante 6 Dicembre 2025 11:36

    Bravo Dario
    quel troglodita non merita altro…

    39
    36
    Rispondi
  2. Fabio 6 Dicembre 2025 12:18

    Lo dovevi fare immediatamente…comunque decisione più che giusta. Bravo Dario

    9
    6
    Rispondi

