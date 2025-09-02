L’obbligo divisa alla Mazzini-Gallo, ecco quanto costano kit e singoli indumenti

La decisione della dirigente continua a dividere tra favorevoli e contrari. Vediamo quanto dovranno spendere i genitori dei circa 900 alunni dell'Istituto

MESSINA – Polemiche, chiarimenti, interventi e prese di posizione di natura politica. La decisione della dirigente dell’Istituto Comprensivo Mazzini-Gallo, Enrica Marano, di introdurre l’obbligo per gli alunni di indossare la divisa scolastica continua a far discutere e divide tra favorevoli e contrari.

Una novità, quella avallata dal Consiglio di Istituto lo scorso mese di dicembre, che riguarderà circa 900 studenti messinese. Secondo le informazioni disponibili sul sito internet della scuola, infatti, l’Istituto Comprensivo “Mazzini – Gallo” è frequentato da 855 alunni suddivisi in 46 classi. Un dato probabilmente riferito allo scorso anno scolastico ma che non dovrebbe discostarsi di molto dalla situazione attuale.

Ma quanto costano le nuove divise obbligatorie? Facciamo chiarezza. In soccorso ci viene la circolare d’istituto n. 415, attraverso cui la dirigente scolastica Marano fornisce “ulteriori chiarimenti” e un aggiornamento sulla “calanderizzazione dei giorni” sulle modalità di prenotazione della divisa scolastica. Le giornate di prova a disposizione delle famiglie si svolgeranno, previa prenotazione, nel plesso centrale di via Natoli da lunedì 8 a venerdì 12 settembre. Le famiglie potranno prenotare uno o più kit completi, ai quali si potranno aggiungere altri capi d’abbigliamento singoli.

Il costo dei kit

Il kit bambino ha un costo totale di 46 euro e si compone di: t-shirt a manica lunga (6,34 euro), t-shirt a manica corta (5,13 euro), felpa (18,18 euro), pantalone (14,52 euro) e logo scudetto (1,83 euro). Il kit adulti ha un costo totale di 61 euro e si compone di: t-shirt a manica lunga (8,93 euro), t-shirt a manica corta (5,76 euro), felpa (23,40 euro), pantalone (21,08 euro) e logo scudetto (1,83 euro).

Al momento della prima prenotazione, specifica la nuova circolare, i genitori potranno beneficiare uno sconto del 10% per l’acquisto di kit o di singoli capi d’abbigliamento successivi al primo.

