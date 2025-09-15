 Lombardo difende Genovese: "I leoni da tastiera leggano il suo curriculum"

Lombardo difende Genovese: “I leoni da tastiera leggano il suo curriculum”

Redazione

Lombardo difende Genovese: “I leoni da tastiera leggano il suo curriculum”

lunedì 15 Settembre 2025 - 16:34

L'ex presidente della Regione contro chi ha contestato la nomina al vertice dell'Ast

“Finita l’aggressione da parte dei leoni da tastiera e dei tanti censori in salsa sicula contro Luigi Genovese nominato presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti? Il “trombato” alle regionali del 2022, “il figlio di”, è stato calunniato a sufficienza?”. Così in una nota l’ex presidente della Regione e co-fondatore di Grande Sicilia, Raffaele Lombardo, intervenuto in difesa di Luigi Genovese, dopo la sua nomina a presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ast.

“Si sono accorti lorsignori – prosegue Lombardo – che Genovese con le oltre 9000 preferenze è il settimo più votato dei circa 900 candidati alle regionali del 2022? Che non gli è scattato il seggio a Messina per poche decine di voti? Hanno dato un’occhiata a tempo perso al suo curriculum? Vogliono verificare se di simili se ne trovano tra gli amministratori di enti in Sicilia? Hanno saputo della laurea in legge, del lavoro di ricerca in scienze economiche, aziendali e giuridiche? E dei ruoli che ha svolto di amministratore di aziende di trasporti e logistica, dal fatturato pari o superiore a quello dell’Ast e dal numero di dipendenti 4/5 volte più grande? Dell’impegno di deputato regionale e capogruppo serio e scrupoloso? Vogliono esercitarsi, sempre in tastiera, a trovare un nominato più titolato? Intanto ci complimentiamo in anticipo!”, conclude Raffaele Lombardo.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Team Motors, usato garantito e auto aziendali a km zero Nissan e Volvo VIDEO
La nomina di Genovese all’Ast e i difficili equilibri nel centrodestra in Sicilia
Il “super anticiclone” afromediterraneo che ora rischia di mangiarsi pure le piogge di ottobre
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED