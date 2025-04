L’ordinanza a Contrada Scoppo, “noi non ci muoviamo da qui”

Il sindaco di Messina ordina alla famiglia di spostarsi per motivi di sicurezza. Ma la signora Rosanna Amato risponde: "Se perdo la mia casa, perdo tutto"

MESSINA – Una famiglia isolata a Contrada Scoppo da quasi tre mesi. Il maltempo dello scorso 2 febbraio ha fatto franare una parte del costone nella zona. Ora, con l’ordinanza sindacale n. 87 del 23 aprile, è stato disposto l’allontanamento temporaneo dalla propria abitazione in via Caprera. Lo ha deciso il sindaco Federico Basile per far fronte al pericolo derivante dalle frane, che hanno bloccato l’accesso alla parte alta della zona, dove a tutt’oggi ci sono anche decine di case disabitate. Ma Rosanna Amato Lo Conte non ci sta: “Io non mi muovo da casa mia. Io e la mia famiglia rimaniamo dove siamo”.

Come mai? Così lo spiega la signora: “Io possiedo solo questa casa. Se perdo questa, ho perso tutto. Se il Comune provvede e mi dà l’equivalente sul piano economico, allora ce ne andiamo. In questi tre mesi avvrebero potuto fare i lavori. E non dirmi ieri che ci vogliono due anni. Poi a Messina, si sa, da due si passa a quattro o cinque anni di lavori. Il Comune mi deve garantire la possibilità di tornare a casa. Non come adesso, che esiste il pericolo di precipitare nel burrone”.

Da cittadina pretendo che venga messa in sicurezza la montagna e sistemata la strada”

Pochi giorni dopo la frana il Comune, con l’assessore Massimiliano Minutoli, aveva offerto aiuto e un alloggio provvisorio alla famiglia che però ha rifiutato per non abbandonare i propri animali. “Abbiamo dei cani e curiamo una colonia felina che vive nel borgo e non vogliamo vederli finire in canile o gattile”. A questo si aggiunge la paura di vedere la propria casa saccheggiata o ancora peggio occupata. “Da cittadina pretendo che venga messa in sicurezza la montagna e sistemata la strada”, ha sempre ribadito la signora Rosanna.

