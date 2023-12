L'Orlandina calcio si presenta. Progetto di rinascita e impegno sociale - Tempostretto

Domenica mattina la presentazione della nuova maglia e della scuola calcio. Ospite d'onore il campione del mondo Simone Barone

CAPO D’ORLANDO – Si celebra la Asd Orlandina Calcio con la presentazione della maglia e della dirigenza, l’evento domenica mattina vedrà il ritorno alla presidenza di Massimo Romagnoli, già artefice di successi passati che hanno portato l’Orlandina Calcio in Serie D. L’evento vanta la partecipazione del Campione del Mondo Simone Barone.

La giornata sarà ancor più significativa con la presentazione della Scuola Calcio Sociale di Capo d’Orlando, nata dalla collaborazione con l’Asd Tartarughino. Attiva da settembre, conta già oltre 100 iscritti e promuove valori di solidarietà, inclusione e rispetto, pronta ad accogliere bambine, bambini e anche bambini con disabilità.

L’evento sarà un’occasione unica per scoprire da vicino l’impegno della società nell’educazione dei giovani attraverso lo sport. Appuntamento: Domenica 17 dicembre 2023, ore 10:00, presso il CineTeatro Rosso di San Secondo, Via Andrea Doria, 112A, Capo d’Orlando, ME.