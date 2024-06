L’Orlandina costretta a gara 3. Coach Bolignano: “Ora il match point in casa”

La finale playoff promozione in bilico, al PalaPadua di Ragusa in gara 2 i paladini mai in vantaggio. Domenica l'atto conclusivo a Capo d'Orlando

Al PalaPadua l’Orlandina in gara 2 insegue sempre la Virtus Ragusa che si impone per 78-61. La formazione nebroidea non riesce dunque a conquistare la promozione vincendo e chiudendo la serie in trasferta. I paladini infatti, dopo aver rimontato in gara 1 in casa, vincendo all’over time, avevano la possibilità, mercoledì sera, di chiudere la serie. Questo avrebbe sancito la promozione dalle B Interregionale alla prossima Serie B Nazionale. Ma complice una grande prestazione degli iblei è tutto rimandato a gara 3.

“Il break tra secondo quarto e inizio terzo – spiega il coach dei paladini Domenico Bolignano – con tanta fisicità da parte loro lo abbiamo pagato. Stiamo stati poco precisi al tiro e abbiamo mosso poco la palla. Sapevamo che sarebbe stata difficilissima chiuderla in gara 2, ma ora ci serve recuperare le energie per gara 3. Avremo il match point per conquistare la promozione in casa”. Il tecnico menziona anche la splendida partita di Franco Gaetano che tra gli avversari ne mette a segno 29, top scorer dell’incontro, nella serata.

In finale playoff per la promozione l’Orlandina ci è arrivata dopo aver superato sempre in tre gare la Basket School Messina ai quarti e poi in semifinale Molfetta. Sempre decisivo il fattore campo con i paladini imbattuti in questi playoff all’Infodrive Arena ma che hanno sempre perso gara due lontano dalle mura amiche.

Ragusa – Orlandina 78-61

Partita che vede i paladini mai andare in vantaggio e restare in parità solo nella prima metà del primo quarto. Già scaduti i primi dieci minuti Ragusa ha un vantaggio di cinque lunghezze sul 21-16. Nel secondo le squadre restano comunque a contatto fino al 31-27 poi negli ultimi tre minuti del secondo parziale Ragusa allunga chiudendo sul +10 (41-31) all’intervallo lungo.

L’Orlandina non trova la reazione e resta a guardare col vantaggio che oscilla sempre intorno alla doppia cifra per tutto il terzo quarto. A metà dell’ultima frazione Ragusa trova il massimo vantaggio +21 sul 71-50 e poi toglie il piede dall’acceleratore. Sconfitta netta dei paladini che sono sempre andati sotto in ogni quarto.

Tabellino

Parziali: 21-16, 20-15 (41-31), 17-14 (58-45), 20-16 (78-61).

Arbitri: Francesco Anselmi di Rubo di Puglia (BA) & Andrea Amatori di Brindisi.

Virtus Kleb Ragusa: Brown 5, Piscetta 4, Epifani 0, Cioppa 11, Simon 9, Tumino ne, Vavoli 8, Sorrentino 7, Gaetano 29, Mirabella ne, Calvi ne, Ianelli 5.

Coach: Giovanni Recupido.

Orlandina: Agbrotabi 4, Moltrasio 7, Mentonelli ne, Mascherpa 1, Favali 7, Palermo 11, Jasaitis 15, Marini 9, Caridà 2, Gatti 5.

Coach: Domenico Bolignano.

Articoli correlati