L’Orlandina fa festa in casa, San Vendemiano cade dopo 18 vittorie consecutive

Finisce 83-62 alla Indrofrive Arena, grande difesa e attacco corale gli ingredienti di coach Bolignano

Una Infodrive Capo d’Orlando intensa, lucida e spettacolare conquista una grande vittoria davanti al pubblico della Infodrive Arena, superando la Rucker San Vendemiano con il punteggio di 83-62, gli ospiti in campionato venivano da 18 partite vinte consecutivamente. I paladini costruiscono il successo grazie a una difesa aggressiva e a un attacco corale che coinvolge tutto il roster.

Dopo un primo quarto di grande energia, la squadra di coach Bolignano prende progressivamente il controllo del match, mantenendo sempre il vantaggio e respingendo i tentativi di rimonta degli ospiti. Nel finale l’Orlandina accelera definitivamente, trasformando gli ultimi minuti in una festa insieme al proprio pubblico.

Sin dalla palla a due l’intensità difensiva è altissima. La Rucker San Vendemiano mette le mani addosso ad ogni azione e Capo d’Orlando fatica inizialmente a trovare la via del canestro. Gli ospiti però sono più precisi sotto le plance e scappano sul 2-8, costringendo coach Bolignano al primo timeout della gara dopo appena due minuti. L’uscita dal timeout cambia completamente il volto della partita. L’Orlandina alza l’intensità sia in attacco che in difesa, non concede canestri facili alla Rucker e comincia a correre bene in contropiede. In attacco i paladini concretizzano grazie ai canestri di Rapetti e alle iniziative di Simon, piazzando così un parziale di 13-0 che infiamma l’Infodrive Arena e ribalta il punteggio sul 13-8. Negli ultimi due minuti il ritmo resta altissimo. Bedetti e Tassinari sbloccano il tabellino ospite dalla lunetta, ma i paladini sono ancora infuocati. Guidata dalle invenzioni di Bertetti (prima l’assist per il canestro di Rapetti e poi la realizzazione quasi allo scadere della sirena) Capo d’Orlando chiude avanti il primo quarto sul 19-11.

L’asse Bertetti-Rapetti continua a far male alla difesa veneta anche in apertura di secondo quarto. Bertetti prima serve un altro assist per Rapetti e poi si inventa una tripla delle sue, mentre Antonietti segue a ruota. Dopo quattro minuti l’Infodrive Capo d’Orlando è avanti 26-15. Cebasek e Morici provano a risvegliare l’attacco della Rucker, ma l’Orlandina continua a difendere con grande intensità e a correre molto bene in campo aperto. Questa volta è Moltrasio a concretizzare in contropiede, seguito ancora da Rapetti, portando i paladini sul 32-19. Tassinari e Pagani tengono in piedi l’attacco della Rucker San Vendemiano, ma Capo d’Orlando resta lucidissima nella gestione dei possessi offensivi. Le realizzazioni di Contento e Gaetano permettono ai paladini di chiudere un grande primo tempo avanti sul 38-27.

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di coach Bolignano continuano a spingere il piede sull’acceleratore. Prima arriva la tripla di Simas Jasaitis che accende ancora l’Infodrive Arena, poi con il canestro di Simon i paladini toccano il momentaneo massimo vantaggio sul 43-27. La Rucker però non si arrende. I ragazzi di coach Campanella reagiscono con i canestri di Morici e la tripla di Bedetti, provando a rientrare sul 43-32 e riaprendo momentaneamente la partita. I liberi di Jasaitis e le solite invenzioni di Bertetti tengono avanti Capo d’Orlando, ma dall’altra parte sale in cattedra Tassinari. Il playmaker della Rucker prima realizza canestri di grande qualità e poi infila una tripla, mettendo a referto nove punti personali che tengono i veneti ancora in scia sul 53-42.

I paladini iniziano gli ultimi dieci minuti con grande determinazione offensiva. Contento apre il quarto con una tripla, Antonietti e Rapetti seguono a ruota e, dopo una palla rubata, arriva anche la tripla di Pollone che spinge l’Infodrive Capo d’Orlando sul 65-46. È Bedetti a provare a tenere accese le speranze della Rucker: l’ala veneta realizza tre triple nei primi cinque minuti del quarto periodo e mantiene i suoi ancora in partita. Dall’altra parte però l’Orlandina resta lucida e continua a trovare soluzioni efficaci con Gaetano e Pollone, mantenendo il vantaggio sul 71-53. A tre minuti dalla fine arriva il colpo definitivo. La tripla di Moltrasio, il contropiede di Pollone e la successiva tripla di Palermo costruiscono un parziale di 8-0 che fa impazzire il pubblico dell’Infodrive Arena e porta i paladini sul 79-55. Gli ultimi minuti diventano una vera festa. Il pubblico applaude ogni azione e coach Bolignano svuota la panchina concedendo spazio anche all’under Luca Carrabotta. È il punto esclamativo su una prestazione solida e convincente: alla sirena finale l’Infodrive Capo d’Orlando si impone per 83-62.