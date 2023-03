L'Orlandina supera la Viola Reggio Calabria, ottava vittoria di fila in casa - Tempostretto

La formazione di casa inizia alla grande aumentando costantemente il vantaggio che arriva a toccare il +30 nel terzo quarto, poi va in gestione

CAPO D’ORLANDO – Nella 24ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West all’Infodrive Arena, va in scena un classico della pallacanestro del sud Italia: Orlandina contro Viola Reggio Calabria, gara che termina con l’ennesima vittoria casalinga dei paladini, precisamente l’8ª di fila davanti ai propri tifosi nel girone B.

A 6 giornate dal termine della prima fase di campionato l’Orlandina vede il suo bilancio di vittorie e sconfitte in perfetta parità (12-12) ed è attesa da una prova tanto difficile quanto stimolante nel prossimo turno, domenica 2 aprile alle ore 16, sul campo della Gemini Mestre, stabilmente ai vertici del girone dall’inizio del torneo.

Orlandina – Viola Reggio Calabria 95-74

Gli ospiti partono con un buon piglio, ma l’equilibrio dura solo per i primi 4 minuti dell’incontro. I ragazzi di coach Robustelli, infatti, alzano l’intensità e chiudono il primo quarto in vantaggio di 7 punti, distacco che raddoppia nel corso della seconda frazione di gioco, portando il risultato sul momentaneo 46-32.

Al rientro dagli spogliatoi l’Infodrive spinge ulteriormente sull’acceleratore e in pochi minuti indirizza definitamente la partita in proprio favore, toccando il +30 e chiudendo il terzo quarto sopra di 26 lunghezze.

La Viola prova a reagire con un paio di ottime soluzioni dalla lunga distanza all’inizio dell’ultimo periodo, ma Capo d’Orlando risponde, non consentendole mai di rimettere davvero in discussione il risultato del match e dando nel finale diversi minuti di spazio ai giovanissimi Carlo Stella, Romagnolo e Tonarelli.

La gara si chiude con il punteggio di 95 a 74.

Tabellino

Parziali: 22-15, 24-17, 26-14, 23-28.

𝗜𝗻𝗳𝗼𝗱𝗿𝗶𝘃𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗱’𝗢𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗼: Vecerina 23 (7/11, 2/3), Klanskis 16 (4/5, 0/1), Binelli 15 (3/4, 3/7), Baldassarre 13 (5/9, 1/1), Okereke 12 (6/7), Passera 11 (1/1, 3/3), Triassi 3 (1/1, 0/7), Cuffaro 2 (1/4, 0/2), Carlo Stella 0 (0/1), Laganà, Romagnolo, Tonnarelli

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Vecerina 8) – Assist: 22 (Passera 5)

𝗣𝗮𝗹𝗹. 𝗩𝗶𝗼𝗹𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗶𝗮 : Spizzichini 20 (5/12, 2/3), Marchini 17 (2/6, 3/6), Balic 15 (2/6, 3/6), Bischetti 12 (3/5, 1/5), Farina 6 (2/4 da 3pt), Tiberti 2 (1/1, 0/2), Yusuf 2 (1/4), Laquintana 0 (0/2, 0/2), Corsaro, Musolino, Freno, Ziin

Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Bischetti 11) – Assist: 10 (Marchini 5)

