Lotta agli incivili dei rifiuti. “I cittadini corretti meritano giustizia”

I messinesi che si impegnano a rispettare le regole della raccolta differenziata non possono tollerare l'impunità di cui riescono a godere troppi incivili

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi racconto una bella storia successa stamattina a mio marito mentre sul terrazzo si godeva il panorama. Ci troviamo a Mortelle, Spiaggia d’Oro. Una gentile signora, che abbiamo poi scoperto essere in affitto, ha buttato un sacchetto della spazzatura sul ciglio della strada. Il senso civico di mio marito si è messo in allerta richiamando la signora per il suo gesto. Dopo mille improperi, tra cui qualche parolaccia, seguita dall’osservazione che qui c’è tanta sporcizia, quindi un pacco in più non può fare la differenza, ha ripreso il suo sacchetto e lo ha messo in macchina, ahimè per buttarlo altrove, lontano da occhi indiscreti”.

Continua la cittadina: “Questa storia deve insegnare qualcosa e cioè che ci sono tante persone incivili che si appoggiano all’inciviltà generata da altri. Le istituzioni devono però fare la differenza con metodi per stanare gli zozzoni che deturpano la nostra bella città. Chi rappresenta la gente che paga regolarmente le tasse e offre il suo contributo e la sua partecipazione per una città più pulita e vivibile, oltreché più attrattiva, deve ricevere soddisfazione e, lasciatemelo dire, giustizia, perché è un lavoro costante il differenziare con attenzione e tenere la spazzatura non del giorno in casa. Grazie per l’occasione che offrite con questa chat di sfogo e buona domenica”.

Le armi del Comune contro gli incivili dei rifiuti

Il conferimento illegale di rifiuti è una realtà troppo diffusa ai vari angoli della città. Il Comune di Messina sta cercando di stanare gli incivili con l’installazione di videocamere. Purtroppo, però, bisogna constatare che questa strategia ha dei punti oggettivi di debolezza. Per prima cosa va evidenziato che i mezzi di ripresa a disposizione non sono in numero tale da coprire contemporaneamente un territorio vasto come quello della nostra città. Perciò vengono fatte girare tra i punti critici che mano mano emergono. Questo comporta, però, che laddove vengono tolte ricomincia l’azione degli incivili.

Inoltre, per normativa privacy, la presenza di videocamere deve essere segnalata. Pertanto gli zozzoni hanno gioco facile nell’abbandonare i rifiuti tenendo le loro auto al di fuori dell’area di ripresa. In questo modo non si può risalire alle loro identità.

C’è da dire, comunque, che l’attività di monitoraggio video fornisce informazioni utili alla Polizia municipale per effettuare degli appostamenti e cogliere sul fatto gli incivili.

Inoltre gli operatori di Messina Servizi segnalano le discariche abusive dei rifiuti che capita loro di vedere. Si realizza, così, una sorta di mappatura delle zone infestate dai rifiuti, utile ai successivi interventi di individuazione e repressione del Reparto Ambientale della Polizia Municipale. Pertanto, la via per ottenere forme efficaci di deterrenza che fermino l’aggressione al nostro territorio, passa necessariamente per l’opera che sono chiamati a svolgere gli agenti della Polizia locale, il cui organico, però, sembra essere una coperta troppo corta per assolvere a tutte le esigenze. Forse, però, una migliore organizzazione delle risorse a disposizione aiuterebbe. In ogni caso possiamo sperare nell’assunzione di cento nuovi elementi, per la quale i candidati stanno affrontando le prove orali del concorso bandito dal Comune.

La forza dei lettori e dei cittadini

Anche i lettori di Tempostretto attraverso le loro segnalazioni WhatsApp contribuiscono costantemente a denunciare situazioni di illegalità. Il loro impegno civile dà forza a chi è impegnato nella battaglia per fare rispettare regole ed ambiente. Se, poi, ci fossero tanti cittadini che, come il marito della nostra lettrice, insorgessero contro chi sta commettendo il reato di conferimento illecito di rifiuti, l’obiettivo di una città sempre più pulita ed ordinata sarebbe ancora più facile da raggiungere.

