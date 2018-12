Ennesimo furto alla Lelat: presa di mira la falegnameria

Ancora una volta nel mirino dei malviventi la sede della Lelat a Messina che nella nottata di venerdì ha subito atti vandalici con successiva sottrazione di materiale e oggetti vari. Non è la prima volta che la Lelat viene presa di mira negli ultimi anni. Sembra che questa volta i ladri siano riusciti ad accedere alla struttura dal cancello posteriore che porta alla falegnameria "smurando " letteralmente la porta dalle travi ,sottraendo materiale per la lavorazione del legno : compressore,trapani,smerigliatrice,fresatrice e altro ancora, secondo quanto ha raccontanto la presidente dell ' associazione Annamaria Garufi. I ladri hanno anche messo a soqquadro il suo ufficio devastando ogni cosa.E' ormai da troppo tempo che la Lelat, da decenni impegnata in prima fila nella lotta alle tossicodipendenze ed opera in un territorio difficile, subisce furti ,atti vandalici e intimidatori. Sul posto sono intervenuti polizia e scientifica che stanno indagando sul caso anche in base ai filmati delle telecamere di sorveglianza.

Sul grave episodio ai danni della Lelat interviene il presidente della Terza Circoscrizione Lino Cucè. “A seguito del grave atto vandalico che è stato perpetrato ai danni della comunità Lelat desidero esprimere vicinanza e solidarietà ad Annamaria Garufi ed a tutti i volontari che ogni giorno prestano il loro servizio a favore della comunità. Purtroppo la Leleat non è nuova a questo genere di episodi ed il Consigilio ha sempre espresso vicinanza e collaborazione alla struttura.

“Il gesto – continua Cucé - è molto grave perché mirato a bloccare importanti attività e progetti dell’associazione”

“Il lavoro svolto dalla Lelat ha un grande significato per il Quartiere in quanto la sede si trova proprio in una zona difficile è piena di problemi ed è già dura poter operare in condizioni normali. Spero- conclude - che le attività riprendano al più presto con più vigore e forza di prima”.

Chiara Cenini