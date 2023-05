Luca Zingaretti al Duomo di Messina nei panni del "giudice meschino" - Tempostretto

Replica su Raiuno domenica 14 maggio, e si può vedere ancora su RaiPlay, per la miniserie ambientata in Calabria e con alcune scene messinesi

MESSINA – Luca Zingaretti dentro il Duomo di Messina. Un Duomo deserto e l’attore, protagonista della miniserie “Il giudice meschino”, contempla l’altare e ne ammira la bellezza. Ambientato in Calabria, e interpretato pure da Luisa Ranieri e dall’attore messinese Maurizio Marchetti, il film tv è andato in onda domenica 14 maggio su Raiuno. E, in replica, si può vedere ancora su RaiPlay. La fiction è tutta made in Calabria. Il romanzo da cui è tratta è dello scrittore calabrese Mimmo Gangemi, così come calabresi sono il regista Carlo Carlei, il produttore Fulvio Lucisano e le location in cui sono girate la maggior parte delle scene.

Ha messo in evidenza il sindaco Federico Basile: “Qualche mese fa Zingaretti è venuto a Messina per alcune riprese e stasera vediamo la nostra Messina a sorpresa su Rai1, nella serie tv “Il giudice meschino”. Messina sempre più protagonista, con i nostri luoghi e il nostro panorama unico al mondo”.

Nell’immagine in evidenza un frame del film tv rilanciato dalla pagina Facebook del sindaco di Messina.