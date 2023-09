L'Udc nomina Biancuzzo responsabile Enti Locali per la sesta municipalità - Tempostretto

Il consigliere, "famoso" per la battaglia sul pedaggio a Villafranca, scelto dal coordinatore provinciale Sottile: "Il partito aderisce alla sua storica lotta"

MESSINA – Dopo la nomina nel giugno scorso di Fabrizio Sottile, diventato il coordinatore provinciale del partito per Messina, l’Udc continua, come obiettivo, la sua fase di ricostruzione e radicamento sul territorio. Sottile, di concerto con Lorenzo Cesa e Decio Terrana, rispettivamente segretario nazionale e coordinatore regionale, ha nominato Mario Biancuzzo come responsabile Enti Locali per la sesta municipalità, “dimostrando l’attenzione che l’Udc riserva al ruolo delle circoscrizioni su un territorio tanto vasto come quello messinese”.

Sottile, soddisfatto per la nomina di un consigliere esporto come Biancuzzo, ha spiegato che questa scelta “simboleggia anche la totale adesione del Partito tutto alla storica battaglia portata avanti dal neo responsabile Biancuzzo e volta alla abolizione del pedaggio alla barriera di Villafranca Tirrena”.