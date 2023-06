Il neurologo Fabrizio Sottile nominato coordinatore provinciale dell'Udc - Tempostretto

E' stato consigliere comunale di Messina e attualmente è tesoriere dell’ordine dei medici di Messina

MESSINA – Fabrizio Sottile, già consigliere comunale di Messina e attuale tesoriere dell’ordine dei medici di Messina, è stato nominato coordinatore provinciale dell’Udc, per la provincia di Messina. La nomina è stata fatta dal coordinatore regionale Decio Terrana, su indicazione del segretario nazionale Lorenzo Cesa, che augura al nuovo coordinatore provinciale “un proficuo lavoro affinché i principi del nostro partito possano essere sempre più presenti e possano crescere sempre di più sul territorio provinciale”.

La nomina di Sottile mira a far crescer il partito organizzandolo localmente nelle diverse realtà territoriali, grazie anche al contributo di quanti saranno interessati a promuovere i valori politici e moderati dell’ Udc. “Sono più che sicuro che lavoreremo in grande sinergia – ha dichiarato il coordinatore regionale Decio Terrana – in una terra come la Sicilia dove il nostro partito è ritornato a crescere ed è pronto a futuri successi elettorali, grazie all’ impegno serio e proficuo di tanti amici e militanti, oggi ritorna nel messinese lo scudo crociato, un territorio ricco di storia, cultura e dalle grandi potenzialità, al dott Sottile – conclude Terrana – auguro un buon lavoro promuovendo partecipazione politica e valide iniziative volte a promuovere l’ interesse per il bene comune”.

“Ringrazio il segretario nazionale Lorenzo Cesa e il coordinatore regionale del partito Decio Terrana, per la fiducia che mi hanno dato – ha dichiarato Fabrizio Sottile – so che c’è tantissimo lavoro da fare, mi incoraggia il fatto che tanti amici amministratori e non , mi hanno dato la disponibilità a sposare il progetto politico dell’Udc, insieme costruiremo con rinnovata fiducia una nuova stagione politica. Mi preme sottolineare che tale scelta, lontana da ogni contesto elettorale, ci consente di aggregare quanti aspirano alla costruzione di un rinnovato interesse per il bene dei nostri cittadini e del nostro territorio, ancorata ai valori della legalità e della solidarietà.