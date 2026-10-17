 Messina. Domenica camminata in rosa per la prevenzione dei tumori femminili

Messina. Domenica camminata in rosa per la prevenzione dei tumori femminili

Redazione

Messina. Domenica camminata in rosa per la prevenzione dei tumori femminili

sabato 17 Ottobre 2026 - 15:10

Appuntamento a Piazza Unione Europea alle ore 10 per il raduno e alle 10.30 per la partenza

Domenica 18 ottobre, Messina si tingerà di rosa in occasione della PittaRosso Pink Parade 2026, la manifestazione solidale dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili e al sostegno della ricerca scientifica.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Messina, invita tutta la cittadinanza a partecipare a una camminata collettiva per promuovere la cultura della prevenzione e diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza alle donne che affrontano la malattia.

A sostenere l’evento anche la Messina Social City, che parteciperà con il proprio personale e insieme alle associazioni coinvolte nel progetto Way, che presso l’Agorà, il nuovo Parco Urbano dello Stretto, proporranno attività e dimostrazioni dedicate a diverse discipline sportive. Una partecipazione che unisce sport, socialità e sensibilizzazione, promuovendo il benessere della persona e il valore dell’impegno condiviso a favore della comunità.

Sotto gli slogan “Ogni passo conta” e “Più Donne Più Vita”, la manifestazione richiama l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e sulla necessità di sostenere la ricerca scientifica sui tumori che colpiscono le donne.

L’appuntamento è fissato a Piazza Unione Europea, con raduno alle ore 10 e partenza alle ore 10.30.

Ogni passo rappresenta un gesto concreto di partecipazione e vicinanza a chi affronta la malattia, ma anche un’occasione per ribadire quanto la prevenzione e il sostegno alla ricerca siano fondamentali per la tutela della salute.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: indossare qualcosa di rosa e partecipare alla camminata significa contribuire a diffondere un messaggio di consapevolezza e solidarietà, trasformando un semplice gesto in un’occasione di condivisione e impegno collettivo.

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