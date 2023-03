L'Unime batte la Polisportiva Acese a domicilio, gol vittoria di Luka Lipej - Tempostretto

Altra vittoria in trasferta, la quinta sempre a Catania, che avvicina la formazione universitaria alla salvezza in serie B

CATANIA – Continua a portare bene la piscina Scuderi di Catania alla formazione universitaria che trova la sua settima vittoria in stagione. Nella 13ª giornata di Serie B infatti l’Unime di pallanuoto ha superato a domicilio 13-14 la Polisportiva Acese, un risultato di misura che restituisce lo smacco dell’andata, quando ad espugnare di misura la piscina della Cittadella erano stati gli etnei.

Sempre in partita la formazione universitaria che prova già a dare lo strappo nel secondo quarto, scatenato Raineri che nei primi due quarti mette a segno quattro reti (saranno cinque in tutto a fine match). La Squadra messinese va in vantaggio al termine del secondo quarto e ci rimane nel terzo gestendo nel finale. Prezioso il contributo di Luka Lipej (nell’immagine in evidenza), che mancava all’andata, che nel terzo e quarto periodo va a segno 4 volte e soprattutto nei minuti finali realizzando lui il gol vittoria.

Quarta vittoria alla piscina Scuderi di Catania, quinta in trasferta (a fronte di due sole sconfitte) se contiamo anche la vittoria alla piscina Nesima, sempre all’ombra dell’Etna, contro Muri Antichi all’andata. Proprio loro saranno i prossimi avversari sabato 25 marzo. La squadra di coach Misiti viene da due vittorie di fila e vorrà provare a ingranare la terza davanti al proprio pubblico, attenzione però perché in casa lo score recita 2 vittorie e 4 sconfitte.

Polisportiva Acese – Unime 13-14

Risultati parziali: 3-3, 3-5, 5-5, 2-1. Superiorità numeriche: 4/10, 5/10. Rigori: 1/2, 0/0.

Aprono la sfida le reti di Raineri e di Sfogliano. Viola per gli etnei sbaglia un rigore e gli universitari tornano in vantaggio in superiorità con Diego Geloso. Il vantaggio però dura poco perché due reti di Viola ribaltano la situazione, la prima in superiorità. Nei secondi finali però superiorità anche per gli ospiti con Raineri che impatta sul finire del primo quarto.

Il secondo quarto si apre con la rete di Raineri che però poco dopo commette fallo da rigore che Namar trasforma. Messina torna avanti con il sigillo di Vinci e tenta la fuga in superiorità con Diego Geloso (4-6). L’Acese reagisce e ritrova il pari con Viola e Riolo. Ma nel finale Raineri e Lipej rimettono distanza facendo terminare il parziale per 6-8.

Il terzo parziale si apre con la rete in superiorità di Claudio Geloso, al rientro dopo la squalifica, che vale il vantaggio massimo per la squadra di coach Misiti +3 sul 6-9. Risponde in superiorità Riolo. Poi le squadre si alternano con un gol per parte Lipej, Viola, Raineri, Viola, Claudio Geloso per il nuovo il +3 (9-12), tutto da rifare per i locali. Nel finale in superiorità l’Acese trova la rete di Riolo e con Viola si riporta sotto di uno, ma ancora Lipej a segno sfruttando la superiorità chiude il quarto sull’11-13.

Negli ultimi otto minuti di gioco prova a gestire la formazione universitaria che mantiene inviolata la propria porta per quattro minuti, poi Viola va a segno altre due volte trovando il pari. Nel finale a siglare il gol vittoria è Lipej che in superiorità, quando mancano due minuti alla fine, realizza il 13-14.

Risultati e classifica serie B girone 4

Pol. Muri Antichi – Rn Arechi 18-12

Cn Salerno – Brizz Nuoto 12-8

Rn Auditore Crotone – Ortigia Academy 5-6

Etna Sport – Napoli Lions 12-9

Pol. Acese – Unime 13-14

Rn Auditore Crotone 30 punti

Rn Arechi 28

Cn Salerno 22

Pol. Muri Antichi, Unime 21

Napoli Lions 20

Ortigia Academy 13

Pol. Acese 10

Etna Sport 9

Brizz Nuoto 1

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo

