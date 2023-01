L'UniMe cede in casa alla Rari Nantes Auditore Crotone - Tempostretto

La formazione ospite, in vantaggio dall'inizio alla fine, ha schierato per la sfida alla Cittadella Sportiva Universitaria i fratelli messinesi Giacoppo

MESSINA – Vittoria larga per la formazione calabrese che infligge alla Ssd UniMe la terza sconfitta del proprio campionato, la prima del 2023. Sin dal primo quarto della sfida, valida come 5ª giornata del girone 4 di Serie B, la Rari Nantes Auditore Crotone ha preso il largo e poi gestito il vantaggio. In campo per i calabresi Massimo Giacoppo, medaglia olimpica a Londra 2012, che guida la sua squadra alla vittoria per 9-16. Oltre a lui un altro messinese, ed l’ex della sfida, il fratello Enrico.

Tra le fila universitarie a segno per tre volte Cama e Raineri. L’UniMe dopo l’inizio shock (0-5) ha provato a reagire nel secondo parziale, l’unico non perso che si è concluso in parità (3-3). A metà secondo periodo infatti era arrivata a -2, sotto 4-6, ma l’Auditore ha rimesso subito in chiaro le cose riallungando nel punteggio.

Prossimo impegno per la squadra messinese sarà in trasferta il 28 gennaio contro la Triscelon Etna Sport, la squadra catanese in classifica segue l’UniMe e quindi sulla carta fare risultato sarà sicuramente meno proibitivo di quanto non lo fosse nella giornata odierna contro i calabresi.

Ssd UniMe – Rari Nantes Auditore Crotone 9-16

L’UniMe ha la prima chance di passare in vantaggio col rigore di Claudio Geloso che si stampa sulla traversa. Dall’altra parte non fa sconti Crotone che alla prima occasione, in superiorità numerica, va a segno con Cusmano, in pochi minuti Tkac, Massimo Giacoppo due volte, e Zovko arrotondano in modo pesante per gli ospiti. Sotto 0-5 nel finale di quarto arriva la prima rete universitaria con Claudio Geloso che finalizza in superiorità numerica.

Il secondo quarto si apre con la Rari Nantes che trova il sesto gol con Tkac, poi la riscossa UniMe vede Vinci, Raineri (su rigore) e Cama andare a segno portando Messina a -2 sul 4-6, ma prima della sirena la formazione calabresi risponde con le reti di Ursino e Cusmano.

Equilibrio ad inizio terzo quarto, rete di Ursino per Crotone, risponde Raineri in superiorità dopo il time out chiamato da coach Misiti per imbastire al meglio l’azione. Doppio Abela per Crotone mette nuovamente distanza tra le due formazioni, Raineri accorcia, ma Tkac cala la tripletta che rimette Messina dietro sul 6-12.

Nell’ultimo parziale non si arresta la spinta degli uomini di coach Arcuri che aprono con le reti di Tkac, Massimo Giacoppo su rigore e Zovko in ripartenza. Sotto per 6-15 Messina trova la rete di Lupeji, per Crotone a segno anche Fusto. Messina chiude quantomeno in attacco, trovando nel finale Messina altre due reti con Cama che rende meno pesante il passivo.

Tabellino

Parziali: 1-5, 3-3, 2-4, 3-4.

Superiorità numeriche: 2/6, 2/5.

Rigori: 1/2, 1/1.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sciabà, Geloso C. 1, Lupeji 1, Caliri, Maccarrone, Motta, Vinci 1, Geloso D., Micalizzi, D’Angelo, Raineri 3, Cama 3.

Allenatore: Francesco Misiti.

Rari Nantes Auditore Crotone: Sibilla, Amatruda, Abela 2, Zovko 2, Cusmano 2, Tkac 4, Giacoppo M. 3, Giacoppo E., Ursino 2, Candigliota, Fusto 1, Palermo.

Allenatore Francesco Arcuri.

Arbitro: Michele Scarciolla.

