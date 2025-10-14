 L'UniMe di hockey supera il Valverde in rimonta, secondo posto in Coppa Federale

L'UniMe di hockey supera il Valverde in rimonta, secondo posto in Coppa Federale

martedì 14 Ottobre 2025 - 15:30

Successo meritato per gli universitari grazie alle marcature di Kalil e Di Stefano. Coach Spignolo: "Soddisfatti di risultato e prestazione"

Con una prestazione di grande spessore la Ssd UniMe porta a casa il big match della terza giornata di Coppa Federale contro il Valverde Hockey 2018, imponendosi per 2-1 al Dusmet di Catania. Un successo meritato per la formazione universitaria, che conferma la propria crescita, dimostrandosi sempre più affiatata, incisiva in attacco ed attenta in fase difensiva.

“Siamo soddisfatti – ha dichiarato il tecnico Spignolo – per il risultato e per la prestazione della squadra. Le continue rotazioni hanno funzionato, il gruppo ha saputo affrontare gli attacchi avversari senza scomporsi e, allo stesso tempo, creare occasioni importanti. Le gare di Coppa ci servono per crescere e prepararci al meglio per l’obiettivo principale: disputare un buon campionato di Serie B”.

La Ssd UniMe tornerà in campo nel prossimo turno contro la GS Raccomandata Giardini, formazione ostica che vorrà riscattare la pesante sconfitta subita nel terzo turno, mentre il Valverde Hockey 2018 affronterà la PGS Don Bosco. La capolista Galatea Catania osserverà il turno di riposo.

La cronaca della sfida

Il tecnico Antonio Spignolo conferma il consolidato schema 3-4-1-2, con l’egiziano Kalil a supporto delle due punte e il capitano Aldo D’Andrea a centrocampo, assoluto protagonista della gara. In avvio sono gli etnei a farsi vedere con maggiore intensità: al 5’ un angolo corto battuto dall’egiziano Sameh Metwaly viene intercettato sulla linea da D’Andrea, ma la squadra ospite sfrutta il rigore assegnato e Federico Romano porta il Valverde in vantaggio. Il gol scuote la SSD UniMe, che comincia a tessere buone trame di gioco e a creare pericoli dalle parti di Davide Guida. La svolta arriva ad inizio secondo quarto: nel giro di due minuti Kalil trova il gol del pareggio e subito dopo il giovane Federico Di Stefano realizza il sorpasso, risultato con cui le squadre vanno all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto il Valverde prova a reagire, ma sale in cattedra il portiere messinese Giacomo Manganaro, autore di interventi decisivi su tentativi insidiosi del solito Metwaly. Nell’ultimo periodo, con gli ospiti sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio, la SSD UniMe sfrutta gli spazi per manovrare in contropiede, creando diverse occasioni senza correre rischi significativi fino al triplice fischio.

Risultati 3ª giornata

  1. Galatea Catania – GS Raccomandata Giardini 7-1
  2. SSD UniMe – Valverde Hockey 2018 2-1

Classifica

  1. Galatea Catania – 9 punti
  2. SSD UniMe – 6 punti
  3. GS Raccomandata – 3 punti
  4. Valverde Hockey – 0 punti
  5. PGS Don Bosco – 0 punti

Prossimo turno

  • GS Raccomandata – SSD UniMe
  • Valverde Hockey 2018 – PGS Don Bosco
  • Riposa: Galatea Catania

