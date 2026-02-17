Vittoria da grande del Team Scaletta contro la capolista Sangiovannese

Nella 13ª giornata del campionato di Serie B il Team Scaletta rimonta e ribalta la sfida grazie alle reti di Manti e Foti

MESSINA – Straordinaria vittoria per il Team Scaletta, che supera tra le mura amiche la capolista Sangiovannese e consolida il quarto posto in classifica, restando pienamente in corsa playoff. Un successo di carattere, fame e qualità, che conferma l’imbattibilità casalinga delle messinesi in questo 2026. Dopo il 2-1 contro la Sangiovannese all’orizzonte c’è un’altra sfida al vertice: domenica 22 febbraio le ragazze di coach Cernuto saranno impegnate in trasferta contro l’attuale capolista, la Woman Napoli, per un nuovo capitolo di questa stagione. La classifica del girone D vede le biancoblu in quarta posizione a quota 21 punti dopo 13 giornate.

Team Scaletta – Sangiovannese 2-1

Le ragazze di coach Cernuto partono con il piede sull’acceleratore e comandano la gara sin dal primo minuto, mettendo sul parquet quella determinazione già ammirata nella seconda metà del girone d’andata. La Sangiovannese, forte di una classifica già rassicurante, appare meno affamata, mentre le padrone di casa spingono con intensità e convinzione.

Dopo pochi secondi è subito Firrincieli a rendersi pericolosa con una conclusione dalla distanza. Il Team Scaletta continua a premere: De Gaetano serve Foti, tiro di prima intenzione e super risposta di Dragan. Proprio l’estremo difensore ospite si rivela protagonista del match. Poco dopo infatti la numero uno della Sangiovannese scocca il tiro da poco oltre la propria area, traversa e sfortunata carambola sulla schiena di Martino che vale l’autorete e l’1-0 ospite.

Le messinesi reagiscono con veemenza. Sempre Firrincieli che chiama le sue alla carica provandoci due volte dalla distanza, ma trova ancora una super Dragan. L’episodio che ristabilisce la parità nasce da una rimessa laterale: Pensabene calcia forte sul secondo palo e Foti, sempre più decisiva davanti al pubblico di casa, firma l’1-1 con la zampata vincente, centrando la terza rete casalinga in altrettante gare.

Il copione non cambia: è Dragan contro tutte. Salva su Foti, si supera in spaccata su Marchetta, respinge le conclusioni di De Gaetano e neutralizza una splendida volée ancora di Marchetta su assist visionario di Firrincieli. Dall’altra parte è ancora lei a provarci su punizione ma la palla termina alta.

Nella ripresa le occasioni continuano a fioccare. De Gaetano e Firrincieli sfiorano il vantaggio, mentre Foti, servita da Manti, colpisce il palo a botta sicura. La pressione delle padrone di casa trova finalmente concretezza quando Manti sfrutta la sponda di Foti e, con una puntata precisa, supera una fin lì impeccabile Dragan per il meritato 2-1.

La Sangiovannese prova a reagire: Santana non trova la porta, Currieri impegna Martino che devia in corner. Nel finale le messinesi accusano un po’ di fatica e concedono spazi, ma Martino è straordinaria nel chiudere lo specchio a Moreira lanciata a rete. Nel finale Foti colpisce un altro palo, con la palla che rimbalza sulla schiena di Dragan prima che l’estremo difensore riesca a bloccare. Si chiude così una sfida intensa e spettacolare, che regala al Team Scaletta una vittoria di assoluto prestigio contro la capolista e alimenta concretamente il sogno playoff.