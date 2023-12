L’Unime festeggia la prima vittoria in campionato contro il Cus Palermo - Tempostretto

La formazione universitaria si è imposta per 10-7 all’esordio in casa e rimane imbattuta nel girone 4 di Serie B. Coach Misiti: “Importanti i tre punti, migliorare sulla prestazione”

MESSINA – Alla prima in casa l’Unime, reduce da un pari esterno settimana scorsa contro Muri Antichi, trova la prima vittoria in campionato. Impegnati contro il Cus Palermo gli atleti universitari, guidati da coach Francesco Misiti, si sono imposti per 10-7 contro, tra gli altri, gli ex Raineri e Claudio Geloso. Resta imbattuta la formazione cara alla presidente Silvia Bosurgi che sale a quota quattro punti nel girone 4 di Serie B e si prepara alla trasferta, che sarà anche l’ultima partita da giocare prima della sosta, contro l’Ortigia a Siracusa di sabato prossimo.

L’andamento del match ha visto iniziare bene i padroni di casa che forse si sono un po’ adagiati una volta raggiunto il massimo vantaggio sul 6-2 a metà gara. Espulsi Cusmano e Longo, due nuovi arrivati, con il mancino messinese che fin lì aveva inciso sulla sfida con quattro reti segnate, Palermo ha provato ad approfittarne riportandosi in scia sul 7-6. Nel finale però Vinci e Giacoppo, i due messesi rispettivamente capitano e vicecapitano della squadra, e lo straniero Lupeji hanno segnato i gol che hanno messo al sicuro il risultato.

Così coach Misiti al termine della sfida: “Oggi ci prendiamo i tre punti ed è questo l’importante. Riguardo la prestazione dopo i primi due quarti e mezzo abbiamo smesso di giocare e sembravamo un po’ lenti. Le espulsioni di Cusmano e Longo spero non avranno conseguenze, oggi ci mancava anche Cama, questo per ribadire che abbiamo bisogno di tutti”. Sugli obiettivi stagionali l’allenatore conclude: “Si parte per fare un buon campionato e mettere minimo tre squadre sotto di noi. Una volta messa al sicuro la salvezza proveremo, come l’anno scorso, a chiudere tra le prime quattro per disputare i playoff dopo la stagione regolare”.

Ssd UniMe – Cus Palermo 10-7

La sfida è equilibrata nelle prime fasi con Cusmano che sblocca per i padroni di casa su rigore e l’ex Raineri che pareggia l’azione successiva. Anche un palo e una traversa per parte prima che l’Unime rimetta la testa avanti grazie alle rete di Giacoppo, nuovamente pareggiata da Raineri con Palermo che sfrutta una superiorità. Nel finale però solo gli universitari in campo che grazie alla palombella di Cusmano, ritornano avanti, e con le reti di Longo e ancora Cusmano chiudono il primo quarto avanti per 5-2.

Nel secondo quarto in superiorità la formazione di coach Misiti ottiene il massimo vantaggio, +4 sul 6-2, grazie alla rete in superiorità di Lupeji. Si gioca poco con Palermo che avrà tre superiorità ma non trova la via del gol, nel finale espulso Longo per proteste e si va al cambio campo senza che il punteggio cambi. Rallentano forse troppo gli universitari e a metà terzo quarto buon break di Palermo che dimezza lo svantaggio con le reti di Geloso e Occhione. Il solito Cusmano rimette distanza per l’Unime ma nell’ultimo minuto la rete del capitano Mineo permette al Cus Palermo di restare in scia per 7-5.

Nell’ultimo parziale prima azione da segnalare è il rigore di Geloso, sbagliato, ma l’ex Unime è più lesto di tutti a raccogliere il rimbalzo dopo il legno colpito e ribadire in rete, portando i suoi a meno uno sul 7-6. Si fa perdonare poco dopo Giacoppo, che era stato l’autore del fallo da rigore e che non era intervenuto celermente sulla respinta, segnando la rete che riporta l’Unime avanti di due. Poco dopo rosso per proteste a Cusmano, l’Unime non si scompone e archivia la sfida con le reti di Lupeji, poco prima decisivo a deviare in inferiorità la conclusione ospite, e di Vinci. Con l’ultimo possesso a disposizione il Cus Palermo ancora a segno con Raineri, che fissa il punteggio sul 10-7 ma la vittoria non era più in discussione.

Tabellino

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo 1, Lupeji 2, Sciaba, Cusmano 4, Giacoppo 2, Milana, Bonansinga, D’Angelo, Motta, Maurotto, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Cus Palermo: Paternò, Piscitello Andrea, Geloso Claudio 2, Piscitello Marco, Occhione Giorgio 1, Mineo 1, Pasotti, Puleo, Allazi, Giovinazzo, Catabillò, Raineri 3, La Manno, Falsone.

Allenatore: Gaetano Occhione.

Parziali: 5-2, 1-0, 1-3, 3-2. Superiorità: 4/7 2/10. Rigori: 1/1, 0/1.

Espulsi: Pietro Occhione (dirigente Cus Palermo), Cusmano e Longo (entrambi Unime e per proteste).

Arbitro: Nando Sorbello di Catania.

