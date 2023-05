L'UniMe in emergenza supera di misura l'Ortigia Academy - Tempostretto

Era l'ultima in casa del campionato e alla formazione di coach Misiti mancavano due pedine: "Fatto il nostro dovere, di più viste le assenze non potevamo"

MESSINA – Ultima in casa della stagione regolare per l’UniMe che nella 17ª giornata di Serie B di pallanuoto supera 8-7 l’Ortigia Academy. Match anticipato a mezzogiorno come richiesto dagli ospiti, tra le fila degli universitari in distinta, ma giocano poco e nulla, Diego Geloso e Ranieri due molto utilizzati nel corso della stagione da coach Misiti che trova una buona risposta da parte del resto del gruppo che deve sopperire alle assenze. Sale a quota 30 punti in classifica l’UniMe che ora attende i risultati delle rivali

Nonostante ciò tra coloro che li sostituiscono si mette in luce Bonansinga che segna una doppietta già nel primo quarto. Ottima prova di Federico Di Mauro che blinda la porta universitaria in almeno tre occasioni, due sono i rigori parati. Dopo un buon primo quarto chiuso sul 3-1 Messina subisce la rimonta ospite sul 4-4. Nell’ultimo quarto allungo grazie alla doppietta di Vinci, altro che oggi ha giocato tutta la partita, sull’8-5, l’Ortigia si riporta sotto sull’8-7 ma giocando anche col cronometro l’UniMe conserva nel finale la decima vittoria in campionato.

“Abbiamo avuto due infortuni mercoledì, Diego Geloso il nostro centroboa e il nostro marcatore Matteo Ranieri, giocavamo – racconta a fine partita coach Francesco Misiti – quindi senza due giocatori per noi importanti, che segnano 3-4 gol a partita. Abbiamo giocato con meno cambi e gente che solitamente entra per pochi minuti ha giocato tutti e quattro i tempi, hanno fatto tutti bene sacrificandosi. Abbiamo fatto il nostro dovere e anche di più con queste assenze. Per i playoff dobbiamo aspettare risultati anche degli altri, ma se non rientrano gli infortunati sarà dura anche dovessimo qualificarci”.

Ssd UniMe – Ortigia Academy 8-7

Passa in vantaggio alla prima azione offensiva, sfruttando la superiorità numerica momentanea, la squadra di casa con Bonansinga. Ha subito la possibilità di pareggiare l’Ortigia col rigore di Tringali ma Di Mauro respinge. In riapartenza raddoppia Bonansinga e mette in discesa la partita degli universitari. Nel finale a segno Cassia per l’Ortigia Academy, replica immediata di Lupeji, poi due occasioni sventate per gli ospiti da una buona parata di Di Mauro e da un’ottima lettura di Vinci.

Nel secondo quarto inizia bene l’Ortigia che ha una possibilità in contropiede che Sicali spreca uno contro uno col portiere universitario, ma il gol arriva pochi secondi dopo con Tringali. Risponde Claudio Geloso, ma la formazione di coach Leone va a segno altre due volte con Giuseppe Polifermo e Cassia. Cama ha una doppia chance a sua volta contro il portiere Rossi bravo a negargli la gioia del gol, che però la boa, quest’oggi, messinese si prende in superiorità quando mancano 24″ alla sirena. L’UniMe si vede dimezzato il vantaggio ma a metà gara è avanti 5-4.

Altro rigore nel terzo quarto per l’Ortigia, stavolta dai 5 metri si presenta Marangolo ma anche lui viene ipnotizzato da Di Mauro, poi una rete in contropiede di D’Angelo mette l’Unime avanti di due sul 6-4, replica Scordo per gli ospiti e negli ultimi due minuti per ben due volte l’UniMe non riesce ad andare a segno nonostante la superiorità numerica concessa.

A togliere definitivamente le castagne dal fuoco agli universitari ci pensa Andrea Vinci che trova due reti la prima con una conclusione precisa da lontano, allo scadere dei 30 secondi di possesso, la seconda in superiorità quando mancano poco più di due minuti e mezzo. L’UniMe sull’8-5 vorrebbe gestire il vantaggio ma l’Ortigia si rifà sotto con la rete in contropiede di Giacomo Polifemo e poi la palombella di Fazekas. Negli ultimi 30 secondi di partita vuol tener palla l’UniMe, coach Leone chiama time out senza avere la palla, ma Misiti sceglie di non tirare il rigore di cui avrebbe diritto da regolamento e continua col fraseggio fino a far scadere il tempo.

Tabellino

Parziali: 3-1, 2-3, 1-1, 2-2. Superiorità numeriche: 3/8, 0/4. Rigori: 0/0, 0/2.

Arbitro: Andrea Magnesia di Palermo

Ssd UniMe: Di Mauro, Albarino, Claudio Geloso 1, Lupeji 1, Caliri, Maccarrone, Motta, Vinci 2, Diego Geloso, Bonansinga 2, D’Angelo 1, Ranieri, Cama 1.

Allenatore: Francesco Misiti.

Ortigia Academy: Rossi, Cassia 2, Giuseppe Polifemo 2, Giacomo Polifemo 1, Capodieci, Scordo, Tringali Capuano 1, Sicali, Fazekas 1, Puglisi, Monaco, Marangolo, Distefano.

Allenatore: Luigi Leone.

