L'UniMe inizia la stagione dell'Under16 su prato in casa alla Cittadella - Tempostretto

Dopo la parentesi indoor l'UniMe sabato alla cittadella ospita la Polisportiva Galatea di Catania nell'esordio del campionato "prato"

MESSINA – Dopo la lunga e sicuramente positiva parentesi dell’attività di hockey Indoor, che ha visto il settore giovanile della Ssd UniMe partecipare a ben due finali nazionali (Campionato Under 18 a Castello Dagogna e Campionato Under 16 a Ospedaletto Euganeo), torna a calcare l’erba la formazione universitaria che, sabato 4 marzo 2023, si rituffa nel campionato “prato” con la categoria under 16.

Via al girone a tre squadre

Alla vigilia dell’avvio del torneo, per la formazione allenata da Mister Giacomo Spingolo ci sono alte aspettative. A gennaio, infatti, i giovani universitari si sono laureati campionai regionali nella disciplina indoor e le speranze sono proprio quelle di ripetersi anche per quanto riguarda la competizione su prato. Ma sarà tutt’altro che semplice. La formula del torneo prevede un girone a 3 squadre (come nel campionato Indoor): Ssd UniMe, HC Ragusa ed i super favoriti della Polisportiva Galatea Catania, squadra che da tre anni nei campionati Prato domina la scena regionale.

Presentazione dell’esordio

Sarà proprio il big match tra Ssd UniMe e Galatea Catania, sabato alla Cittadella Sportiva Universitaria (ore 15:30) ad aprire la stagione. Gli etnei arrivano in riva allo Stretto con la volontà di vendicare la sconfitta subita ella finale regionale Indoor, mentre i peloritani sono decisi a farsi valere e vendere cara la pelle. Sarà una gara tutta da vivere, con capitan Davide Arena pronto e motivato come il resto dei suoi compagni.

I convocati di coach Spignolo

Questi i convocati da coach Giacomo Spignolo: Francesco Raffa, Davide Visalli, Gabriele Surace, Antonio Soraci, Manuel Puleo, Davide Arena, Cristian La Maestra, Davide Fenga, Gabriele Raffa, Giacomo Manganaro, Damiano Calogero, Francesco Lo Presti, Giorgio Rosselini. Arbitrerà il match una coppia prima fascia composta da Fresta e Bandieramonte di Catania.