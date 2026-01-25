L’UniMe lotta, risorge e strappa un punto alla Nautilus Roma

Gli universitari sotto di cinque reti nel corso della trasferta romana realizzano 8 gol nell'ultimo quarto, l'ultimo a 3" dalla sirena e pareggiano 17 pari

ROMA – Nella sesta giornata di campionato la Ssd UniMe conquista un importante punto in un campo difficile. Gli universitari cari al presidente De Francesco sfidavano la Nautilus Nuoto Roma nel campionato di Serie B di pallanuoto, al Centro Sportivo Le Cupole è andata in scena una partita equilibrata in cui entrambe le formazioni hanno segnato molto. Alla fine, grazie al gol a 3″ dalla sirena di Vinci, i peloritani hanno pareggiato e strappato un punto. Tra gli uomini di coach Misiti chiudono a quattro reti a testa Petru e Geloso, mentre capitan Cama e il vice Vinci ne realizzano tre a testa. Le altre reti universitarie di Albarino, Denaro e Mazza.

Nautilus Nuoto Roma – Ssd UniMe 17-17

La partita non inizia bene per gli universitari che si ritrovano dopo il primo quarto sotto 3-1. C’è la reazione nei secondi otto minuti di gioco con tante espulsioni da una parte e dall’altra entrambe le squadre vanno con facilità a segno, l’UniMe ne realizza 4, i locali però ne segnano 6 e scappano a metà gara sul 9-5.

Nel terzo quarto sostanziale equilibrio con Roma che allunga sul +5 (12-7) ma l’UniMe si rifà sotto 12-9. Nell’ultimo quarto arriva la grande reazione degli uomini di coach Misiti che vanno a segno otto volte ricucendo lo svantaggio. Mai avanti ma nel finale punto a punto agli sgoccioli Vinci grande protagonista realizzando il 16 pari a 16″ dalla fine, poi commette il fallo da rigore che Andres Garcia realizza a 11″ dalla fine, riparte l’UniMe e a 3″ dalla sirena ancora Vinci con una conclusione da fuori pareggia sul 17 pari.

Tabellino

Nautilus Roma: Notarini L, Pacciani, Notarini A 1, Perna 3, Scarfagna, Garcia A 2, Spinelli 1, Bogni 6, Garcia G 3, Pisu 1, Bonetti, Tufo, Galbiani, Giordani.

Allenatore: Juan Romano Garcia.

Ssd UniMe: Caliri, Falsone, Geloso 4, Denaro 1, Milana, Albarino 1, D’Angelo, Vinci 3, Petru 4, Mazza 1, Sciabà, Cama 3.

Allenatore: Francesco Misiti.

Arbitro: Eleonora Di Basilio.

Parziali: 3-1, 6-4, 3-4, 5-8.