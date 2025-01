L’UniMe perde imbattibilità e vetta in trasferta contro l’Ortigia Academy

La sfida al vertice nel girone 4 di Serie B di pallanuoto premia i locali. Universitari sconfitti per 11-6 crollano nell'ultimo quarto

SIRACUSA – La formazione dell’Ssd UniMe era di scena, per la quinta giornata di campionato, alla piscina “Caldarella” di Siracusa. Ospite dell’Ortigia Academy quello odierno era il confronto più atteso del turno del girone 4 di serie B visto che di fronte si trovavano le due formazioni imbattute e a punteggio pieno. La sfida ha premiato i padroni di casa che grazie ad un break nel secondo e soprattutto quarto quarto hanno portato la sfida dalla loro parte per 11-6, tra le file dei peloritani si rivede il capitano Giacoppo, mentre Longo, che si è fratturato il naso settimana scorsa, era presente ma non al top della forma. Dopo quattro partite consecutive vinte quindi la formazione di coach Misiti conosce la prima sconfitta in campionato, settimana prossima sfida in casa contro Villa Aurelia per gli universitari che avranno l’opportunità di rifarsi contro una delle ultime del girone.

Ortigia Academy – Ssd UniMe 11-6

Il primo quarto vede i locali passare in vantaggio grazie alla rete di Abela, risponde sfruttando l’uomo in più l’UniMe con Lupeji. Nel finale dei primi otto minuti altro botta e risposta con a segno Sicala per i padroni di casa e Vinci per gli ospiti. Nel secondo quarto non si segna per più di metà tempo, poi Giacomazzi e Minafro rimettono avanti l’Ortigia, nel finale risponde Vinci ma Bordone mantiene le distanze e si va al cambio vasca sul 5-3.

Equilibrio e poche emozioni nel terzo quarto. Giacoppo rimette in scia l’Unime, successivamente Minafro pareggia il quarto e tiene i suoi avanti di due sul 6-4. Negli ultimi otto minuti a segno Diego Geloso, poi arrivano le reti che di fatto concludono la sfida nell’ordine di Sicala, Bordone, Minafro, Capillo che portano avanti l’Ortigia sul 10-5. Nei minuti finali reti di Giacoppo e Abela per fissare il punteggio sull’11-6 finale.

Tabellino

Parziali: 2-2, 3-1, 1-1, 5-2. Superiorità: 7/10, 4/12.

Arbitro: Nando Sorbello.

Ortigia Academy: Napoli, Foti, Abela 2, Polifemo, Sicala 2, Giacomazzi 1, Polizzi, Palaia, Monaco, Minafro 3, D’Arrigo, Bordone 2, Reina, Capillo 1.

Ssd UniMe: Di Mauro, Sollima, Vinci 2, Longo, Lupeji 1, Geloso C, D’Angelo, Giacoppo 2, Geloso D 1, Bonansinga, Milana, Cama, Caliri, Viola.

Articoli correlati