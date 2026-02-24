L’Unime U14 di Hockey vince il bronzo al campionato italiano

Gli universitari dopo aver chiudo il girone in seconda posizione cedono in semifinale ai futuri campioni di Pavia, nella finalina superano la Juvenilia 5-2

Torna a casa con una storica e straordinaria medaglia di bronzo il gruppo Under 14 del team hockey della Ssd UniMe, impegnato nel weekend appena terminato al PalaBonomi di Castello d’Agogna per la Finale del Campionato Italiano Under 14 di Hockey Indoor 2025/2026. Un risultato prestigioso che premia il lavoro, la programmazione e la crescita costante del settore hockey della società universitaria, sempre più protagonista a livello nazionale.

Un piazzamento che assume un valore ancora più significativo considerando che per molti atleti si trattava della prima esperienza in una finale nazionale Under 14. Un risultato importante anche in prospettiva futura, che dovrà rappresentare uno slancio ulteriore in vista della seconda parte della stagione su prato, con il girone di ritorno al via nel mese di marzo e la Ssd UniMe pienamente in corsa.

Questi gli atleti protagonisti della storica medaglia di bronzo della Ssd UniMe: Joele Artese, Ismaele Bertone, Marco Calabrese, Gabriele Fenga, Giulio La Maestra, Giuseppe Lizio, Marco Ruggeri, Mattia Spignolo e Riccardo Surace. Tecnico: Giacomo Spignolo. Team Manager: Manlio Surace

La cavalcata della Ssd UniMe Under 14

La formazione messinese ha chiuso la manifestazione con un brillante terzo posto, frutto di un percorso fatto di carattere, compattezza e spirito di squadra. Due sole le sconfitte subite nel torneo, entrambe contro le squadre che si sono poi contese il tricolore: l’Hc Bondeno Ferrara ed i nuovi campioni d’Italia della Sh Paolo Bonomi Pavia. Decisive, invece, le vittorie contro Cus Pisa, che hanno spalancato ai grigio-azzurri le porte della semifinale, e contro la Polisportiva Juvenilia Oristano nella finale per il terzo posto, successo che ha consegnato alla Ssd UniMe uno storico bronzo nazionale.

«Sono orgoglioso dei ragazzi – queste le parole di un’entusiasta Giacomo Spignolo, Tecnico del team hockey grigioazzurro – Hanno fatto squadra durante gli allenamenti e lo hanno dimostrato in campo. Questo è un successo di gruppo, non del singolo atleta: la forza di questo team è stata proprio l’unità. Un ringraziamento va anche ai vertici della Ssd UniMe che ci hanno dato la possibilità di allenarci presso il PalaNebiolo, struttura sportiva universitaria d’eccellenza: è lì che abbiamo costruito questo grande risultato».

Tutti i risultati

Fase a gironi – 21 febbraio

Girone A

SH Bonomi – HC Potenza Picena 10-2

SH Bonomi – Pol. Juvenilia 8-2

HC Potenza Picena – Pol. Juvenilia 2-7

Girone B

HC Bondeno – CUS Pisa 7-1

HC Bondeno – SSD UniMe 9-2

CUS Pisa – SSD UniMe 3-6

Fase finale – 22 febbraio

Semifinali HC Bondeno – Pol. Juvenilia 8-3

SH Bonomi – SSD UniMe 8-1

Finale 5°/6° posto HC Potenza Picena – CUS Pisa 1-3

Finale 3°/4° posto Pol. Juvenilia – SSD UniMe 2-5

Finale 1°/2° posto HC Bondeno – SH Bonomi 4-7