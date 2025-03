L’Unime Under20 di hockey su prato stoppata dalla Gs Raccomandata

Nella quinta giornata di campionato si dividono la posta in palio universitari e formazione di Giardini. Vantaggio dei locali con Arena, pareggia Calabrò per gli ospiti

Si dividono la posta in palio la Ssd UniMe e la Gs Raccomandata di Giardini, in campo sul sintetico della Cittadella Sportiva Universitaria per la quinta giornata del Campionato Under 20 di hockey prato. Un pareggio che, per quanto visto in campo, appare il risultato più giusto: infastidite dal forte vento che ha soffiato per tutta la partite, le due squadre si sono equamente divise anche le due frazioni di gioco, con il team di casa che ha giocato in maniera più propositiva la prima metà gara ed il team ospite, invece, più determinato nella ripresa.

Un pareggio giusto, quindi, che probabilmente accontenta entrambe le squadre e dimostra ancora una volta che si tratti di un campionato apertissimo per la lotta alla seconda posizione. La regina della classe rimane invece saldamente al comando: con l’ultima vittoria per 6-1 contro Ragusa, la Pol. Galatea vola a cinque successi in altrettante gare e scava un solco con le inseguitrici.

Ssd UniMe – Gs Raccomandata Giardini 1-1

Nel primo tempo parte meglio il gruppo grigio-azzurri che in ben tre occasioni va vicino al vantaggio: al 18’ con Ruggeri, al 25’ con Arena ed allo scadere con Soraci. Nella ripresa cambia l’inerzia della gara. Gli ospiti che partono, ma nel loro momento migliore, dopo un palo colpito da Romano, arriva la marcatura universitaria ed all’occasione di Giannino, Davide Arena sigla il vantaggio di casa, al termine di un’azione ben orchestrata sull’asse La Maestra-Soraci. Lo svantaggio scuote i ragazzi allenati da Mister Brunetto che trovano delle belle giocate, controllate ottimamente dalla difesa di casa. A quattro minuti dal triplice fischio, però, complice anche un errore in uscita dei grigio-azzurri, Calabrò non si fa pregare e trova il pari per i suoi.

Tabellino e classifica

Marcatori: Arena al 32°, Calabrò al 56°.

Arbitri: Romano e Visalli di Messina.

Note: ammoniti Cucinotta, Giannino, Lo Presti, La Maestra, Raciti.

Classifica: Galatea Catania 15, SSD Unime 5, HC Ragusa 4, GS Raccomandata 2.

Ssd UniMe: Manganaro, Raffa F, Surace, Arena, La Maestra, Lo Presti, Soraci, Raffa G., Cucinotta, Calogero, Ruggeri.

Allelantore: Giacomo Spignolo.

Gs Raccomandata: Perrone, Biondo, Brunetto D, Calabrò, Giannino, Raciti, Greppi, Romano, Cucchetti, Prestipino , Brunetto G.

Allenatore: Massimo Brunetto.

