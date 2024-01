L’Unime vince e diventa capolista. Lupeji: “Siamo una bella squadra, tutto perfetto”

Sfida a senso unico nel primo tempo (7-2) contro la prima del girone 4 Basilicata Nuoto 2000. La squadra di coach Misiti resta imbattuta in Serie B

MESSINA – La prima dell’anno nuovo ha regalato una grande opportunità all’Unime che l’ha subito colta. La formazione di coach Misiti ha ospitato alla Cittadella la Basilicata Nuoto 2000, che guidava il girone con nove punti dopo tre partite, e superandola per 9 reti a 6 l’ha scalzata dalla prima posizione nel girone 4 di Serie B. Una partita dominata dagli universitari che chiudono a metà gara avanti per 7-2 e ad inizio terzo quarto sono in totale controllo toccando un vantaggio massimo di sei reti (8-2). Nel finale i potentini sono riusciti a migliorare la loro situazione, ma hanno ceduto l’intera posta e il comando del girone.

Raggiante subito dopo la partita Luka Lupeji, autore di una tripletta, il croato di Zagabria dall’anno scorso con l’Unime è stato il migliore in vasca, queste le sue parole: “Sono felice perché abbiamo vinto e soprattutto perché ora siamo primi in classifica. Nel primo e secondo quarto abbiamo giocato bene, poi negli ultimi due parziali abbiamo rallentato ma alla fine è arrivata la vittoria. Penso che siamo una bella squadra, non soltanto quando siamo in piscina ma anche perché ci ritroviamo fuori. C’è una bella atmosfera e vogliamo mantenere questo bel clima per tutta la stagione. Per adesso tutto è perfetto, anche in allenamento lavoriamo bene sotto la guida del coach”.

Per l’Unime a segno anche Cusmano e Giacoppo due volte, Longo e Cama si uniscono alla festa con una rete a testa. La formazione di coach Misiti, ancora imbattuta nel torneo con tre vittorie e un pareggio, guida adesso il girone 4 con 10 punti. Sabato prossimo la sfida contro la Napoli Lions in trasferta alla piscina “Scandone”, sarà la prima occasione per confermare il primato in classifica.

La squadra si carica poco prima dell’inizio della partita

Unime – Basilicata Nuoto 2000 9-6

Buon inizio dell’Unime che passa in vantaggio con la rovesciata di Cama dopo due minuti, Nadj lo straniero tra le file ospiti pareggia ma gli universitari con Longo, Giacoppo e Lupeji quasi alla sirena danno già un chiaro indirizzo alla gara. In mezzo due superiorità non sfruttate per Basilicata Nuoto 2000 e una bella parata di Di Mauro. Nel secondo quarto per oltre cinque minuti le due squadre non riescono ad essere concrete in attacco, tocca a Silipo muovere il punteggio per gli ospiti, ma come già nella prima frazione l’Unime reagisce con tre reti nei minuti finali firmate Lupeji, due volte, e poi Cusmano che in contropiede beffa poi con un pallonetto il portiere avversario. Al riposo la formazione di casa è avanti per 7-2.

Ad inizio terzo quarto subito occasione per i lucani con Magnante che colpisce il palo, il pallone danza sulla linea con Di Mauro che lo blocca. Cambio di fronte e Giacoppo, sfruttando la superiorità numerica, realizza la rete che vale il massimo vantaggio, +6 sull’8-2. Replica quasi immediata di Nadj e poi Sciubba porta, almeno nel quarto, avanti i suoi con una ben calibrata palombella. Una superiorità non sfruttata a squadra chiude il terzo parziale.

Quando cominciano gli ultimi otto minuti Basilicata Nuoto 2000 trova la quinta rete della sua partita con Sciubba in superiorità numerica. L’Unime, leggermente calata, ha diverse due superiorità che non sfrutta, la seconda con Cama che solo davanti al portiere avversario colpisce il palo. Ma ad archiviare la sfida quando mancano poco più di due minuti ci pensa Cusmano, l’Unime approfittando degli ospiti sbilanciati nel tentativo di riaprire la sfida, lasciano al mancino siciliano la possibilità di andare a segno per la nona volta. Nel finale altra palombella di Sciubba che fissa il punteggio sul 9-6, con Lupeji che nell’ultima azione della partita, con i lucani in superiorità, si improvvisa portiere e salva anche sulla linea.

Tabellino

Parziali: 4-1, 3-1, 1-2, 1-2. Superiorità: 1/6 1/6. Rigori: 0/0, 0/0.

Arbitro: Magnesia di Palermo.

Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci, Longo 1, Lupeji 3, Sciaba, Cusmano 2, Giacoppo 2, Milana, Bonansinga, D’Angelo, Cama 1, Caliri, Sarno.

Allenatore: Francesco Misiti.

Basilicata Nuoto 2000: Cozzolino Pipicelli, Di Palma, Orlandino, Magnante, Silipo 1, Fiorillo, Bonadies, Russo, Nadj 2, Magliulo, Sciubba 3, D’Antonio, Lanzetta, Lucia.

Coach: Vittorio Bruschini.