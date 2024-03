L’uovo solidale di Terra di Gesù per aiutare chi è povero

L'iniziativa dell'Onlus messinese a supporto delle sue attività

MESSINA – Un uovo solidale per aiutare chi è in difficoltà. Terra di Gesù Onlus organizza anche quest’anno l’iniziativa per finanziare la Casa famiglia e la distribuzione delle borse alimentari.

Per informazioni e prenotazioni, al costo di 20 euro, si può telefonare al numero 3775298805 o recarsi nei centri associativi. E, nel corso della conferenza stampa al Centro “Buon pastore”, il presidente dell’associazione Francesco Certo ha presentato Sabrina Lo Piano, artista che ha curato la griffe dell’uovo e Agostino Fiumefreddo, di “Lieviti e farine”, e ha ringraziato la pasticceria “Morabito” per l’iniziativa benefica.

Sostengono l’uovo solidale Giovanni Crimi (Federfarma), Michele Vasta (Humana), Agata Labate (Rotary Club dello Strettto), Enrico Cannizzo (Banco Farmaceutico), Nino Corriera (scout Masci 2). Sono intervenuti alla conferenza stampa pure le volontarie Patrizia Mandraffino e Mariangela Capillo, i soci “Terra di Gesù” Ivana Passero, Tommaso Merrino, Anna Mercuri, Angela Arena e la vicepresidente Mariella Costantino.

