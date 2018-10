Addio ad Antonio Gullo, coreografo, ballerino, maestro e attore messinese

Ieri pomeriggio, dopo una breve e inesorabile malattia, ci ha lasciato Antonio Gullo, coreografo, ballerino, maestro e attore messinese, molto noto nell'ambiente dello spettacolo e della danza, sia in città che in Italia.

Ha infatti calcato importanti palcoscenici , come l'Arena di Verona e il Teatro Sistina, anche con personaggi del calibro di Carla Fracci, Rudolf Nureyev, Massimo Ranieri. Ha insegnato danza per molti anni in varie scuole di Messina e della provincia, formando numerosi allievi, tra i quali anche professionisti, che ne ricordano le straordinarie doti umane e artistiche.

Con il regista Vincenzo Tripodo, suo grande amico, ha fondato a Messina l'Actor Gym , la "palestra degli attori" e, nonostante la malattia, ha continuato a lavorare instancabilmente ai suoi progetti, anche recitando personalmente , lo scorso settembre, con immutato talento e carisma.

Gli allievi e i colleghi, gli amici e i familiari lo ricordano con un sorriso, lo stesso sorriso aperto e sincero che Antonio, uomo buono e gentile, ha donato fino all'ultimo con affetto.