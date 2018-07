Morta a 33 anni Valentina Carella, Taormina sotto choc. Annullato concerto

TAORMINA. Lutto e costernazione a Taormina per la morte di Valentina Carella. La giovane figlia dell’ex assessore Tanino e di Franca Munafò, donna molto impegnata nel sociale, è deceduta al Policlinico di Messina, per cause in corso di accertamento, in seguito ad un intervento in Otorinolaringoiatria. La sue condizioni si sarebbero aggravate all’alba di giovedì. Ogni tentativo dei sanitari per salvarle la vita si è rivelato vano. La città è sotto choc.

La notizia si è rapidamente diffusa poco dopo le 20,30 in piazza IX Aprile dove, dirimpetto alla Torre dell’orologio, era tutto pronto per il concerto del Piccolo Coro “Don Bosco”, affiliato alla Galassia dell’Antoniano di Bologna. Uno spettacolo inserito nell’ambito dei festeggiamenti in onore del Patrono, S. Pancrazio. Alle 20,45 è salito sul palco Antonio Faraci, presidente del Comitato organizzatore dei festeggiamenti. Con la voce rotta dall’emozione, con alle spalle i bambini già pronti per cantare, annuncia che il concerto è stato annullato per il grave lutto che ha colpito la comunità della Perla dello Jonio. Cala il silenzio. Valentina lascia il marito Carmelo e un bimbo di due anni e mezzo. La donna, nota e stimata in città, si era ricoverata mercoledì per l’intervento. I familiari chiedono che sia fatta luce su quanto accaduto.