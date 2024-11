Ma anche con l’allerta rossa non è obbligatorio chiudere le scuole

Dipende dalla decisione del sindaco e delle autorità locali

La chiusura delle scuole non è obbligatoria nemmeno con l’allerta rossa (figuriamoci con l’arancione, ormai è diventata una barzelletta nel Messinese chiudere con 5 mm di pioggia). Ebbene è possibile non chiudere le scuole anche in caso di allerta rossa, ma dipende dalla decisione del sindaco e delle autorità locali. L’allerta rossa indica una situazione di elevato rischio per fenomeni meteo estremi. E la chiusura delle scuole è una misura di prevenzione per garantire la sicurezza di studenti e personale. Tuttavia, non è obbligatoria per legge.

Le autorità locali valutano diversi fattori prima di decidere, come l’entità del rischio, la localizzazione precisa dei fenomeni attesi e le condizioni delle infrastrutture scolastiche. In alcuni casi, potrebbero decidere di mantenere aperte le scuole se ritengono che il rischio non sia sufficientemente alto nella zona interessata. O se le condizioni meteo non rappresentano un pericolo immediato.

Articoli correlati