"Ma quale assenza di Basile, sugli impianti sportivi abbiamo risposto con i fatti" - Tempostretto

La consigliera di maggioranza Feminò replica all'opposizione: "Il sindaco relazionerà in aula sull'incontro romano e l'assessore ha annunciat0 i fondi"

MESSINA – La consigliera comunale Antonella Feminò replica alle critiche dell’opposizione: “Ma quale assenza del sindaco alla seduta sugli impianti sportivi. Il sindaco relazionerà in aula sull’incontro romano al Coni e l’assessore Finocchiaro ha annunciato i nuovi fondi in arrivo. Abbiamo risposto con i fatti”. L’esponente del gruppo Basile sindaco così si esprime: “L’attacco che viene fatto alla maggioranza di cui faccio parte circa la scelta di bocciare la mozione presentata dal consigliere Carbone non ha bisogno di giustificazioni. Il Consiglio di ieri (24 gennaio, n.d.r) era in convocazione straordinaria, firmatari diversi consiglieri che o non si sono presentati in aula o, addirittura hanno deciso di abbandonare l’aula. La conseguenza? Ci siamo ritrovati, alle 21.30, grazie all’abbandono (che non condivido, sono stata votata per rappresentare con responsabilità il mio ruolo, l’abbandono di aula non mi appartiene) di altri consiglieri, alla ormai classica “caduta del numero legale”. E un’ora dopo, il riconteggio era di appena sei consiglieri”.

Aggiunge FemInò: “Non è la prima volta che succede. Così si crea il maggiore danno, quello erariale: altro giorno di Consiglio, altra presenza, altra giustificazione, altro gettone. Senza contare i resocontisti, che lavorano e quindi vengono pagati. L’assenza del sindaco al Consiglio comunale di ieri era giustificata dai suoi impegni istituzionali. Come e perché i miei colleghi si siano turbati dalla sua foto postata sui social? Non si capisce. Sicuramente il presidente della V commissione ne prenderà atto, magari invitando in aula il sindaco, in modo che esponga il contenuto dei suoi incontri a Roma dedicati allo sport. Facendo parte del gruppo di Basile sindaco, riponendo la mia fiducia nella sua persona, sono certa che al suo rientro il sindaco mostrerà tutti i contenuti dei suoi incontri, compreso l’argomento Ponte, che tanto caro sembra a diversi colleghi di vari gruppi”.

Conclude la consigliera: “In pregiudiziale, è anche stata richiesta l’istituzione di una commissione permanente che si occupi dell’argomento Ponte. Infine, che il tema impianti sportivi stia a cuore a tutto il Consiglio comunale è fuor di dubbio. Tant’è che è stata indetta una sessione straordinaria, proprio perché i problemi li abbiamo visti tutti. Nel dibattito, fondamentale, alle criticità mostrate dai consiglieri l’amministrazione, con l’assessore Finocchiaro, ha risposto con i fondi trovati. L’argomento resta importante, non si chiuderà qui e che ci sia attenzione da parte del sindaco è chiaro, anche visto l’incontro romano al Coni”.

