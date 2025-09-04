Macellaio si ferisce con un coltello a Capo d’Orlando

Un macellaio di 31 anni si è ferito all’addome con uno dei coltelli da lavoro, mentre stava operando nel reparto carni di un supermercato di Capo d’Orlando. L’incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio. Profonda la ferita all’addome che il colpo accidentale ha causato al 31enne.

In elisoccorso a Messina

Avvisato il 118, che ha richiesto l’intervento di un elisoccorso, vista la gravità della lesione. Il macellaio è stato trasferito al Policlinico di Messina e qui affidato alle cure dei medici. Sul posto i Carabinieri che stanno ricostruendo i fatti.